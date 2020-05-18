Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı: Bayram coşkusunu yaşatma gayretinde olacağız - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı: Bayram coşkusunu yaşatma gayretinde olacağız
SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın halktan uzakta kutlanacağını belirterek, 'Pandemi sürecindeyiz ve bayramımızı halkımızdan uzakta kutlayacağız. Bayram coşkusunu halkımıza güçlü bir şekilde yaşatma gayretinde olacağız" dedi.
SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın halktan uzakta kutlanacağını belirterek, 'Pandemi sürecindeyiz ve bayramımızı halkımızdan uzakta kutlayacağız. Bayram coşkusunu halkımıza güçlü bir şekilde yaşatma gayretinde olacağız" dedi.Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılı dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun'a ilk adım attığı yer olan Tütün İskelesi'nde açıklama yaptı. Yarınki program hakkında bilgi veren Başkan Demir, koronavirüs salgını nedeniyle halktan uzakta kutlama yapılacağını; ancak 19 Mayıs coşkusunu yaşatmak için gayret sarf ettiklerini söyledi. Demir, 'Pandemi sürecindeyiz ve bu bayramımızı da halkımızdan uzakta kutlayacağız. O coşkuyu, o heyecanı yaşamaya çalışacağız. Böyle bir bayram kutlayacağımızı asla düşünmezdim. Yarın saat 10.20'de Tütün İskelesi'nden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü temsilen bayrak çıkışı yapılacak. Daha sonra Bandırma Vapuru'na gideceğiz ve orada İstiklal Marşı okuyacağız. Saat 11.00'de burada bir keman konserimiz olacak. Saatler 16.30'u gösterdiğinde Samsun protokolü tarafından üstü açık arabalarla bir şehir turu yapılacak. Bayram coşkusunu halkımıza güçlü bir şekilde yaşatma gayretinde olacağızö diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 05:29 Kaynak: DHA
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