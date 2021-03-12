Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir sahiplendiği kediye makamında bakıyor - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sahiplendiği sokak kedisine makamında bakıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Demir, Büyükşehir Belediyesine ait Kedi Kasabası'ndan bir sokak kedisinin yavrusunu sahiplendi.

"Mayıs" adı verilen kediyi makam odasında besleyen Demir, günün yorgunluğunu da onunla atıyor.

Belediye binasının da maskotu olan ve makam odasının masasından ayrılmayan kediyi Başkan Demir, kendisi besliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nden herkesin kedi veya köpek sahiplenmesini istedi.

Buradan kendisinin de kedi sahiplendiğine işaret eden Demir, "Kedimiz, Belediyeye gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı haline geldi. Samsun ile ilgili önemli kararlar aldığımız makam odasında o da bizimle birlikte güzel vakit geçiriyor. Onun makam odasında eğlenceli tavırlar sergilemesi ve oyunlar oynaması, yoğun çalışma hayatında biraz olsun bizim yükümüzü hafifletiyor." ifadesini kullandı.