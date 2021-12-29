Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Tokat Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Demir, AA Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar'ın kendisini ziyaretinde AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Demir, AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı", haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", spor kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin Antalya'da düzenlenen Tarihi Yağlı Elmalı Güreşleri'ni yansıtan "Keyfim yerinde" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Tokat Emniyet Müdürü Erdoğan da AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erdoğan, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "Kudüslü acılı anne", yaşam kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Gecenin ışığı" başlıklı fotoğraflarını seçen Erdoğan, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" karesini tercih etti.

Oylamadaki fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu dile getiren Erdoğan, "Anadolu Ajansı hem ülkemizde hem de yurt dışında çok ciddi işler yapıyor. Buradaki fotoğraf karelerinde de bunu görebiliyoruz. Emek veren tüm AA çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.