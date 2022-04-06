Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 14:17
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla AA Samsun Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla AA Samsun Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

AA Bölge Müdürü İsa Sansar ve çalışanlarla bir süre sohbet eden Demir, AA'nın kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının, Milli Mücadele'nin haklı sesini tüm dünyaya duyurmakta önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Demir, çalışanları tebrik etti.

İsa Sansar ise AA'nın son dönemdeki çalışmaları hakkında bilgi verdiği Demir'e ziyareti için teşekkür etti.

Öte yandan, İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Volkan Toptaş ile Basın İlan Kurumu Samsun Bölge Müdürü Mustafa Bayraktar da İsa Sansar'ı ziyaret ederek AA'nın kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Demir, İsa Sansar, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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