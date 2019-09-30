Samsun büyükşehir belediye başkanı demir: afet oldu mu davet beklemeler devre dışı kalır

SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Afet oldu mu davet beklemeler, tamamen devre dışı kalır" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, olası afetlere müdahale konusunda açıklamalarda bulundu. Olası bir afet durumunda ilgili kurumlarla iletişime geçmek için bir davet beklemeyeceğini söyleyen Demir, "Afet durumunda bütün o teamüller tamamen devre dışı kalır. Samsun'da biz de afetle muhatap olduk. Terme ve Salıpazarı ilçelerimizde duyduğumuz andan itibaren sahadaydık. Ben 60'ıncı hükümette Bayındırlık Bakanlığı da yaptım. O dönemde afetlere de Türkiye'nin en çok muhatap olduğu bir dönemdi. O gün benim nasıl hareket ettiğimi herkes bilir" dedi.

60. Hükümet'te Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yapmış olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Afet olduğunda ben hükümetin bakanıydım, Sayın Veysel Eroğlu'nun daha çok konusundaydı, benim konum olmamakla birlikte ben hemen afet bölgesinde, hemen orada oldum. Tüm afet bölgelerinde her zaman orada oldum. Ben şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsil ediyorum. Kendi imkanlarımla birlikte üzerimize düşeni yapmaya tamamen seferber olmuşken o süreç içerisindeki o valilikle diğer irtibatlar eğer kurulması gerekiyorsa iletişime ihtiyaç varsa onu o zaman otomatikman o zaman kuruyorsunuz. Ama tüm imkanlarınızla önce afet bölgesinde olmayı gerektirir, bunun sorumluluğu budur. Afet oldu mu davet beklemeler, tamamen devre dışı kalır" dedi.