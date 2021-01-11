Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir: "Ahlaki olmayan hiçbir şeye fırsat vermeyiz" - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ahlaki olmayan hiçbir şeye fırsat vermeyeceklerini; gereği neyse yapacaklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mustafa Demir, ocak ayı Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, 1 milyon 350 bin insanın hakkının ve hukukunun suistimale uğramasına meydan vermediklerini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında soruşturma yürütüldüğünü belirten Demir, şöyle devam etti:

"Belediyemizde bir mesai arkadaşımızla ilgili bize gelen duyumlar neticesinde Cumhuriyet savcılığına müracaatla ilgili bir süreç yaşandı. Teknik takiple suçüstü olayıyla birlikte şu anda soruşturma devam ediyor. Bununla ilgili bizlik bir durum olmadığı için ilave bir açıklamayı uygun bulmuyorum. Özellikle bir kısım yerel basında bu olayı mecrasından çıkarıp farklı yöne doğru çekme gayretinde olduklarını gördük. Şunu ifade etmek istiyorum; Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak 1 milyon 350 bin insanımız adına haksızlığa, hukuksuzluğa, suistimale asla meydan vermedik ve vermeyeceğiz. Bir kısım arkadaşların algı yapmaya yönelik çabalarını da görüyoruz. Bizim tutumumuz bellidir ve asla işe yaramaz. Etik ve ahlaki olmayan hiçbir şeye fırsat vermeyiz. Gereği neyse de yaparız. Bizim talimatımızla teftiş kurulu da belediye hesaplarında soruşturmasını yürütüyor."

Demir, şehit yakınlarına ücretsiz mezar yeri verilmesiyle ilgili olarak da "Buna bir kısım siyasilerimiz de yayın yaparak takıldı. Merak ediyorum. Hangi birimiz başka biri hakkında şehitlerimize ve ailelerine daha az saygıda bulunduğu yargısında bulunabilir? Bu hakkı kendinde kim görür? Sanki Samsun'da belediye, şehitlerimize ve yakınlarına saygıda kusur etmiş gibi yargı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu, şehrimizin imajı adına hoş bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vatandaşların farkındalığını artırmaya yönelik çalışmaları olduğunu da belirterek il genelinde denetimlerin yanı sıra halkın farkındalığını artırıcı çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Türkiye'de ilk kez ASELSAN iş birliğiyle yapılan, elektrikle çalışan 10 otobüsü Samsun'da hizmete alacaklarını açıklayan Demir, şunları kaydetti:

"2021 yılı içinde bunu göreceğiz. Fosil yakıtlı mazota göre işletme maliyeti onda bir. İki hatta pilot uygulama yapacağız. Hattın biri 70 kilometre uzunluğundaki Taflan-Havaalanı. Lityum pillerle çalışıyor. Diğeri üzerinde de çalışıyoruz. Çok iyi bir netice alacağımızı düşünüyoruz."

Demir, salgın sürecinde kiraya verdikleri işletmelerin hiçbirinden kapalı kaldıkları süre boyunca kira almadıklarını, esnafa bu anlamda ciddi katkı verdiklerini de aktardı.