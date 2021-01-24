Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir'den Havza ziyareti - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Havza'da bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu.

Demir, Havza'da Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ve MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, Samsun Büyükşehir Üst Yapılar Şube Müdürü Ahmet Bayır ile beraberindekiler ilk olarak Havza ilçe merkezinde yapılacak 340 araçlık otoparkın temel kazı çalışmalarını inceledi.

Başkan Demir Havza ziyareti sırasında girdiği bir fırında, fırından ekmek çıkararak bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Demir ve beraberindekiler daha sonra Havza'ya bağlı Ereli, Küflek, Erikbelan, Hecinli, Yeşilalan, Boyalı ve Şehyler mahallelerini ziyaret ettiler.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sıcak asfalt, satıh kaplama ve menfez çalışmalarını yerinde inceleyerek ilgili birim yetkililerinden bilgiler alan Demir, mahalleleri de ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.

Başkan Demir, ziyaret ettiği mahallelerde yarıyıl tatiline giren öğrencilere kitap hediye etti.

Hecinli Mahallesi'nde bedensel engelli Yasemin Yeşilyurt'u evinde ziyaret eden Başkan Mustafa Demir, açık liseye devam eden Yeşilyurt ile bir süre sohbet ederek, "Ben senin okumanı istiyorum. Senden iyi bir avukat olur. Sakın okumayı bırakma. Eğitim için yapılması gereken ne var ise ben her zaman senin yanındayım." dedi.

Demir, kırsal altyapıyı ilk bitiren büyükşehir belediyesinin Samsun olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Hizmet noktasındaki plan ve programımızı 31 Mart seçimleri öncesinde yapmıştık. Tüm insanlarımızın hayatına dokunma derdindeyiz. 17 ilçemiz ile birlikte el ele verdik. Birlik ve beraberlik içerisinde imkanları verimli kullanarak, vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olarak çözüm üretiyoruz. Yaptığımız çalışmaları yerinde inceliyoruz. Halkımız Cumhurbaşkanımıza ve bize sahip çıktı biz de halkımıza sahip çıkıyoruz. Salı ve perşembe günü isteyen herkes bizi randevusuz ziyaret edebilir. Havza'da idarecilerimiz uyum içerisinde bu da halkımıza hizmet olarak yansımakta. Sürekli halkımızla iç içeyiz ve öyle olmaya da devam edeceğiz."