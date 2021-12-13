Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir'den Havza ziyareti - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Havza'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ve beraberindekilerle Erikbelen, Belalan, Çelikalan, Yaylaçatı, Ekinpınar, Sofular ve Karahalil mahallelerini ziyaret ederek, Samsun Büyükşehir Belediyesinin yapımı tamamlanan ve devam eden içme suyu ile yol projelerini yerinde inceleyerek mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kayan, 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalara devam edildiğini belirterek, "Bizlere her zaman en yüksek desteği veren hemşehrilerimize hizmetin en iyisini vermek için çalışıyoruz. İnşallah 2023 yolunda halkımız da bizlere en yüksek oranda destek verecektir." dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Havza'nın bu dönemde önemli hizmetler aldığını ifade ederek, "Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği içinde halkımıza en iyi ve kaliteli hizmeti en hızlı şekilde ulaştırmak için işbirliği içinde çalışmaktayız. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir'e ilçemize yapmış olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Demir ise Samsun'da 946 kırsal mahalle olduğuna işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Göreve geldiğimizde bir program açıkladık ve 'Tüm bu mahallelerin içme suyu, altyapı ve yolunu halledeceğiz' dedik. Türkiye'de tüm büyükşehir belediyeleri arasında bu işi başaran tek belediye olacağız. Havza'da içme suyu ve yol sorunu çözüldü. Salı ve perşembe günleri kapım sizlere açık, randevu almadan bizleri ziyaret edebilirsiniz. Bizim bütün gayemiz size hizmet. Bir müjde de artık minibüsler ile ilçelerimizden gelen halkımız ilçe merkezine kadar gelebilecekler."

Ziyaretlerinde Demir'e, Samsun Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Süleyman Demirtaş ile Fen İşleri Daire Başkanı Kemal Özüm eşlik etti.