Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, Havza'da yatırımları inceledi - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Havza'ya bağlı kırsal mahalleleri ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi.

Demir, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal, Özel Kalem Müdürü Süleyman Kaldırım ve beraberindekilerle Bekdiğin, Karameşe, Kaleköy mahallelerini birbirine bağlayan 5 bin metrelik yol çalışmasını inceledikten sonra Samsun'da tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak için Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında üretimin başladığı Kale Mahallesi'ndeki tıbbi nane tarlasını gezdi.

Demir ve beraberindekiler, ardından Çamyatağı, Sofular, Karahalil, Beyköy, Kamlık, Ersandık, Meryemdere ve Beyören mahallelerinde yapımı tamamlanan ve devam eden yol çalışmalarını inceleyerek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Demir, Samsun'daki 1251 mahalleden 946'sının kırsal mahalle olduğunu belirterek, "Göreve geldiğimizde bir program açıkladık ve 'Tüm bu mahallelerin içme suyu, altyapı ve yolunu halledeceğiz' dedik. Havza ve Kavak'ın su problemlerini projelendirdik ve inşallah bu sene başlıyoruz. Yalnız içme suları mahallelerimize getirildiğinde sulama amaçlı kullanılmayacak. Bunun tedbirini hep birlikte alacağız. Sonra mahalle içi yollar yapılacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 20 yılda Türkiye'nin çok önemli yerlere geldiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Hiçbir ülkenin tarihinde böyle bir 20 yıl yok. Tayyip Bey gitsin, Türkiye gerekirse batsın, ne olursa olsun' diyen insanlara fırsat vermeyin. Amacımız 946 mahallenin tamamının altyapısını 2023'te bitirmek. Salı ve perşembe günleri kapım sizlere açık, randevu almadan bizleri ziyaret edebilirsiniz. Bizim bütün gayemiz size hizmet. Bu yıl çalışma programımızda 116 kilometre yol yapılacak Havza'da. Yine Havza'da otopark inşaatımız hızlı şekilde devam ediyor. Havza OSB alanımızın 10 bin dönüme çıkarmak için çalışmalara başladık. Daha sonra 20 bin dönüme çıkaracağız."

Özdemir ise hem Büyükşehir hem de Havza Belediyesinin çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini dile getirerek, "Sayın Başkanımız göreve geldiği ilk günden bu yana sahada. Başkanımızın bu enerjisi bizlerin de enerjisini katlıyor. Sahada Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ayrımı yapmadan halkımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına çalışmaktayız." diye konuştu.

Demir, AK Parti Havza İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Özkurt'un oğlunun düğünü ziyaret ederek çifte mutluluklar diledi.