Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, Kovid-19 vakalarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, Kovid-19 vakalarını değerlendirdi Açıklaması

03.12.2020 15:11
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, Kovid-19 vakalarını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentte son iki haftada artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla ilgili, "İnşallah yakın zamanda virüsün pik yapıp düşüşe geçmesini umuyoruz.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentte son iki haftada artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla ilgili, "İnşallah yakın zamanda virüsün pik yapıp düşüşe geçmesini umuyoruz. Samsun'daki artışın asıl sebebini, bölge merkezi olması nedeniyle dışarıdan gelenler oluşturuyor." dedi.

Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki vaka sayılarının artışı nedeniyle vatandaşların tedbirlere daha çok uyması gerektiğini söyledi.

Samsun'da vatandaşların salgının başında büyük duyarlılık gösterdiğini, o dönemde vaka sayılarının Türkiye ortalamasının altında olduğunu anlatan Demir, "Samsun, Karadeniz Bölgesi'nin merkezi, 1 milyon 350 bin nüfusumuz var. Buna yakın da şehir dışında hemşehrimiz bulunuyor. Kurban Bayramı, düğün dönemlerinde dışarıdan gelenler oldu. O süreçte yayılım oldu." ifadelerini kullandı.

Bugünlere gelindiğinde tespit edilemeyen, test yapılamayan gizli yayıcılar bulunduğuna dikkati çeken Demir, "İl Sağlık Müdürümüz ve belediyemiz çalışma içindeyiz. Vatandaşlara sık sık uyarılar yapıyoruz. Tüm kurum ve belediyeler ile çalışma halindeyiz. İnşallah yakın zamanda virüsün pik yapıp düşüşe geçmesini umuyoruz. Samsun'daki artışın asıl sebebini, bölge merkezi olması nedeniyle dışarıdan gelenler oluşturuyor." diye konuştu.

"Her bir tramvayda, otobüste denetleyici elemanımız var"

Demir, toplu taşıma araçlarında Kovid-19'a karşı önlem aldıklarını da belirterek, "Samsun, sağlık altyapısı en iyi şehirlerden biri ancak rehavete kapılmayalım. Şu anda hastanelerimizde yataklarını doluluk oranı yüksek. Bundan sonra kurallara daha çok dikkat etmek gerekiyor. Her bir tramvayda, otobüste denetleyici elemanımız var." bilgisini paylaştı.

Kentteki Kovid-19 vakalarını yakın zamanda aşağı çekmeyi hedeflediklerini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Sağlık İl Müdürlüğümüz, hastanelerimiz büyük gayret gösteriyor. Yakın gelecekte bunu aşağıya doğru çekmek durumundayız. Semptom göstermeyen pozitif vakalar çalışırken, akraba ziyaretlerinde dikkat etmiyor. Herhangi bir semptom olmasa da her birimiz pozitif vakaymış gibi hareket etmeliyiz. Maske ve sosyal mesafeye uyulmaması ile kapalı mekanlarda çok sayıda insan bulunması, yayılımın asıl nedeni olarak gözüküyor. Açık havada maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildiğinde bu yayılım görünmüyor."

Karadeniz Bölgesi, Mustafa Demir, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, Kovid-19 vakalarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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