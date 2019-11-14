Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Küresel ısınma ve iklim değişikliği, insan sağlığından da önemli bir konu haline geldi. Çünkü toplumları topyekün tehlikeye götüren fiili durum söz konusu." dedi.

Demir, Samsun Üniversitesince Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen "Küresel İklim Değişikliği" konferansında, Samsun'un son yıllarda iklim değişikliğinden olumsuz yönde etkilenmeye başladığını söyledi.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin dünyanın en önemli sorunları haline geldiğine dikkati çeken Demir, "Hepimiz için en önemli konu insan sağlığıdır. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, insan sağlığından da önemli bir konu haline geldi. Çünkü toplumları topyekün tehlikeye götüren fiili durum söz konusu." ifadesini kullandı.

Karadeniz Bölgesi'nde iklim değişikliğinin görülmeye başladığına işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Bu yıl sadece Samsun'da Terme ve Salıpazarı ilçelerimizde yaşanan sel olaylarında bir gecede metrekareye 205 kilogram yağış düştü. Ondan kısa bir zaman önce bölge, metrekareye 140 kilogram yağış aldı. Bu, tamamen iklim değişikliğinin meydana getirdiği bir olaydır. Afet sonrası ortaya çıkan maddi zarar, selden önce almamız gereken tedbirlere harcanacak yatırımdan çok daha fazla oldu. Dünyada iklim değişikliğine sebebiyet veren her şeyi geri kazanmak için kat kat fazlasını harcayacağız. Muhtemelen de çok zorlanacağız."

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise küresel ısınmanın dünya için aslında doğal bir süreç olduğunu, asıl sorunun hızlı ısınmadan kaynaklandığını anlattı.

Dünyada sıkça karşılaşılan hortum, sel, yangın, toprak kayması gibi afetlerin yanında hidrometeorolojik afetler de yaşandığına işaret eden Kadıoğlu, "Dünyada iklim değişikliği dediğimizde bunu sadece kutup ayılarının sorunuymuş gibi algılıyoruz ancak iklim değişikliği sadece kutup ayılarının meselesi değil, tüm dünyanın meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kadıoğlu, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin gündelik hayatta sıkça karşılaşılan bir durum haline geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Dolu yağışları, sokakların dereye dönmesi, yağışları azalması gibi etkiler daha fazla gündemimize geliyor. En kötü senaryoda 2100 yılına kadar Türkiye'de sıcaklığın 4 ila 7 derece artması bekleniyor. Bunun olması demek, Türkiye'nin daha kurak hale gelmesi ve çölleşmesi anlamını taşıyor. Türkiye'de kıyı alanlarında yerleşim arttıkça daha çok hortum olayı rapor edilecek. Küresel iklim değişikliği yer seviyesindeki hava sıcaklığını yükselttiği için yer ile havanın yukarı seviyeleri arasındaki sıcaklık farkı fırtınaları artıracak."

Samsun'un su zengini kentler arasında bulunduğunu aktaran Kadıoğlu, şanslı kentler arasında olmasına rağmen küresel ısınma artışına bağlı gelecekte su sorunu ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.