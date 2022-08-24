Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, TEKNOFEST hazırlıklarını değerlendirdi Açıklaması

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentte TEKNOFEST ile ilgili yürütülen hazırlıklar hakkında değerlendirmede bulundu.

Demir, 30 Ağustos-4 Eylül'de düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) öncesinde Samsun Çarşamba Havalimanı'ndaki çalışmaları inceledi.

Hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Demir, "Samsun'umuzda TEKNOFEST ile ilgili müthiş heyecan oluştu. Yoğun tempoyla çalışarak çok geniş alanda çalışma yürüttük. Altyapı noktasında yeni yatırımlar gerçekleştirdik." dedi.

Kentte ulaşım, teknik, hizmet ve turizm alanlarında her türlü tedbiri aldıklarını anlatan Demir, "Ulaşımda hiçbir aksaklık yaşamayıp amacına ve hedefine uygun, düzenli, anlamlı ve güzel bir festivale imza atacağız. Şehrimizin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlayarak bu fırsatı kaçırmayacağız. Misafirlerimiz Samsun seyahatini asla unutmayacak. 2022'den sonra şehrimizde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST ile ilgili yaklaşık 8 aydır hazırlık yapıldığına dikkati çeken Demir, "Teknolojinin imkanlarından olabildiğince yararlanarak projeler ürettik. Ulaşım Master Planı'nı hızlı şekilde ortaya çıkardık ve yapımına koyulduk. Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'ni TEKNOFEST'e yetiştirdik. Ana arter yollarını kendi ekiplerimizle kısa sürede yeniledik. 6 mekanik otopark projemizden Havza, Çarşamba ve İlkadım ilçelerindekileri bitirdik. Kentsel problemleri kökten hızla ortadan kaldırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, ulaşım maliyetlerini düşürecek elektrikli otobüslerin de devreye gireceğini belirterek, "Yedi kat daha verimli ve konforlu ulaşımı sağlayacak elektrikli otobüsleri festivalden önce devreye alıyoruz. Karbon salınımı sıfır olan otobüsler, 15 dakikalık şarjla 85 kilometre yol gidebiliyor. Şu an 15 elektrikli otobüsümüz var. TEKNOFEST alanımızda halkımızı son teknoloji harikası otobüslerimizle tanıştıracağız." diye konuştu.

Böyle büyük bir organizasyonun hazırlıklarının da kolay olmadığını vurgulayan Demir, "TEKNOFEST şehrin ruhuna büyük katkı sağlayacaktır. Zaman yaklaştıkça hepimizi daha da büyük heyecan sarmaya başladı. Tüm vatandaşlarımızı 30 Ağustos-4 Eylül arasında TEKNOFEST'e davet ediyorum." dedi.

Demir'e incelemelerinde T3 Vakfı Genel Sekreteri Ömer Kökçam ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Şenol Yıldız ve Metin Köksal, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ahmet Bayır, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Ekrem Şahin eşlik etti.