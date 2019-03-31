Son Dakika Haberleri: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mustafa Demir...

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mustafa Demir...

3 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Demir kazandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mustafa Demir..., System.String[]
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Demir kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Demir 320 bin 964, İYİ Parti adayı Hayati Tekin 191 bin 511 oy aldı.

-Demir'in özgeçmişi-

Mustafa Demir, 18 Ocak 1961'de Trabzon Şalpazarı'nda doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Safiye'dir.

Mimar, Sanayici; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. 4 yıl kamu hizmeti yaptı. Mimarlık, yapı müteahhitliği ve ticaret işiyle uğraştı. Atakum Belediyesi Belediye Meclisi Üyeliği görevinde bulundu.

22 ve 23. Dönemde Samsun Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 60. Hükümette Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevini üstlendi.

Demir, evli ve 5 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:54 Kaynak: AA

Şalpazarı, AK Parti, Samsun, Mustafa Demir, Güncel
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