Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı - Son Dakika

Samsun'un Atakum ilçesindeki eski Yalı Kafe'nin olduğu alana doğa ile uyumlu botanik bir bahçe oluşturacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Burası mimarisiyle, teknolojisiyle, fonksiyonelliği ile Samsun'un marka değeri olacak bir proje. Yılsonunda ihale edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin haziran ayı kapanış toplantısı, Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in başkanlığında yapılan toplantıda belediye yatırımlarıyla ilgili projeler ele alındı. Toplantıda, hayata geçirilecek projelerle ilgili Başkan Mustafa Demir, meclis üyelerine ayrıntılı bilgi verdi.

Başkan Deveci: "Burada inşaat alanı 3 kat artıyor"

Başkan Demir'in açıklamasından önce eski Yalı Kafe'nin yerine uygulanacak projeyle ilgili söz alan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Bu yapılaşma koşullarını değiştiren, daha doğrusu yapılaşma alanını artıran uygulama imar planı değişikliği bugüne kadar söylenen, aramızda konuştuğumuz Millet Kıraathanesi düzenlemesine aykırı. Bu alanda söz verilenin aksine Millet Kıraathanesi yapılmıyor. Burada hem taban inşaat alanı, hem toplam inşaat alanı yaklaşık 3 kat artırılıyor. Bu yönüyle mekansal planlar yönetmeliğinin 4K ve 24/4. maddelerine aykırı bir düzenleme yapılıyor. Ayrıca yakınındaki binaların imar durumlarından farklı ve eşitlik ilkesine de aykırı. Yani bunlar hukuki ve teknik özellikleri. Bunun ötesinde sosyal özellikleri de var. Siz burayı biliyorsunuz. Buranın önceki kullanım şekli de çok doğru değil ama halk buraya alışmıştı. Orası bir dinlenme alanıydı. Sizinle daha önceki sohbetlerimizde, Samsun'a anlatılan şekli de içerisinde ufak sosyal tesisleri ve mutfağı olan Millet Bahçesi yapılacaktı. Yani oradaki mevcut yeşillik daha da güçlendirilecek ve korunacaktı. Görülüyor ki burası ciddi ve eski halinden daha yoğun bir yapılaşmaya açılıyor. Samsunlular sahilde var olan, bundan başka da bulunmayan, denizde ve sahilde kıyıya açılabilen tek alan burası. Burada ciddi bir kullanım alışkanlığı oluşmuştu. Bu da ortadan kaldırılıyor. Bu yönüyle Atakum zaten düzgün olmayan, benim de oldum olası itiraz ettiğim yapılaşma planına bir olumsuzluk da biz ekliyoruz. Siz de Atakumlusunuz, bunu yapmayalım. Sizin başka bir projeniz daha vardı. Yanında kamu binası var, onu da yıkarak orada güçlü yeşili bol Millet Bahçesi özelliği taşıyan, içinde sosyal tesisleri olan bir yapıya dönüştürelim. Atakumlular böyle istiyorlar. Ben de Atakum'un belediye başkanı olarak onların sesini bu mecliste ifade etmek istiyorum. Siz de bir Atakumlusunuz. Atakumluların sesine kulak verin diliyorum" açıklamasında bulundu.

MHP'den AK Parti'nin teklifine çekimser ve 'ret' oyu

Söz konusu madde hakkında söz alan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi Grup Başkanvekilleri Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'ye katıldıklarını ifade ederek 'ret' oyu vereceklerini söylediler. MHP Grup Başkanvekili İsmail Sevindik, birey olarak Atakum'un Yalı Kafe gibi bir mekana ihtiyacı olduğunu ve şahsi olarak karara ret oyu vereceğini, MHP grubunun ise 'çekimser' oy kullanacağını söyledi.

Başkan Demir: "Projede betonlaşma yok"

Atakum Adnan Menderes Bulvarı'nda eski Yalı Kafe alanında inşa edilecek projenin detayları ile ilgili bilgi veren ve eleştirileri cevaplayan Başkan Mustafa Demir, 3 bin 800 metrekarelik alanda hayata geçecek projeyi yılsonunda ihale edeceklerini söyledi. Başkan Demir, "Sayın Sevindik, MHP Meclis Üyesisin, Cumhur İttifakı'nın bir parçasısın. Benim açıklamamı beklesen iyi olurdu. Burası için 'betonlaşma' diyorsunuz. Biz şimdi burada bir plan kararı alıyoruz. Yüzde 40 falan dediniz. Oradaki alanın yarısının yüzde 40'ı olacak. Geliştirdiğimiz proje gereği tadilat plan önerisini getirdik. Burada betonlaşma yok. Çok farklı bir proje. Atakum'dan Türkiye'ye Samsun'un çok önemli bir marka değeri olacak proje. Mimarisiyle, teknolojisiyle, fonksiyonelliği ile 7'den 70'e yerli yabancı herkes oradan geçecek. Nefes alacak. Botanik bahçe içerisinde bir proje geliştiriyoruz. Siz buna 'beton yığını' diyemezsiniz. Çok farklı bir konsept. Bunu alanında çok iyi bir mimari grup çalışıyor. Haziran sonu gibi uygulama projesi geliyor. Yılsonuna kadar da ihale edeceğiz. Tam bir ahşap ağırlıklı. Ne var burada? Kitap kafe, sergi alanları, sanat faaliyetlerinin icra edileceği mekan, restoran kısmı var. Toprak ve yeşille uyumlu bir proje olacak" diye konuştu.

Söz konusu madde meclis üyelerinin oy çokluğu kararı ile meclisten geçerek, karara bağlandı.

Kütüphane'nin uygulama projesi ekimde

Türk-İş Eğitim Merkezi'nin erine inşa edilecek kütüphane projesiyle ilgili de konuşan Başkan Mustafa Demir, "Dünyadaki örneklerinden çok daha fonksiyonlu olacak bu projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı yapacak. Uygulama projesi ise ekim ayında bitmiş olacak. Heyecanla bekliyoruz. Yerin tapusunu da aldık. Dikkat çeken mimarisiyle harika bir hizmeti Samsun'a kazandırmış olacağız. Samsun, üniversiteler şehri. Bilim merkezi haline geliyor. Öğrenci sayısı da artıyor. Zemin katını kütüphane masraflarını karşılaması için ticari olarak değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

Samsun merkezde yeni mezar yerleri katlı sistem olacak

Samsun'da yeni bir mezar yeri oluşturulacağını ve bunun da katlı mezarlar şeklinde olacağına da değinen Demir, "Mezar yeri konusu üstünde de duruyoruz. Yakın gelecekte Derecik Mezarlığı'nda da yer kalmayacak. Bir yer çalışmamız var. Bir de bunu artık katlı olsun arzu ediyoruz. Bununla alakalı da yer bulduğumuzda sizlerin görüşünü de almak isteriz. Belli yerlerde bu uygulanıyor. Bir mezarda 3 kat, 5 kat şeklinde. Defin de çok kolay oluyor. Samsun merkezle alakalı böyle bir şey de düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Akıllı şehir eleştirilerine de yanıt veren Başkan Demir, şunları söyledi:

"ASELSAN ile çalışılan akıllı şehir projesi, Türkiye'nin en kapsamlı projelerinden biri. Bunu, birileri kendi amaçları için halk gözünde itibarsızlaştırma çalışması başka şehirlerde pek olmaz. 'Kanser hücreleri' vardır. Ben onlara öyle tabir ediyorum. Hatta bazen de 'toplum solucanları' diye de hitap ederim. Bunlar bunu işlerler. Bunun finansmanı ve sözleşmesi her şeyi belli. Orayı algı yapmaya çalışıyorlar. Kırmızı ışıkta insan geçmeli mi? Bu sitemde anlık radarı da kaldırıyoruz. Hız koridorları var. Koridorları da bir limit üste çıkartarak bakanlıktan öyle onaylattık. Ortalama hız örnek 82 km. Bunu aşmak için normalde 120 km hızda gidiyor olman lazım ki hız koridorunu aşasın. ASELSAN onu kendi sözleşmesinde yapacak ve o sistem içerisinden gelirini alacak. Samsun'da kimse hız limitini aşmasa, kırmızı ışıkta geçmese para alabilir mi? Alamaz değil mi? Sistem ona bağlı. Ona bağlı olması sistemi itibarsızlaştırmaya gayret etmek birilerinin bu şehirde kanser hücresi tabir ettiğim kesimlerdir onlar. Kırmızı ışıkta geçmeyecek olana, hız limitini aşmayacak olana problem yok." - SAMSUN