Üye Girişi
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi "Karbon ayak izinin sıfırlanması" sertifikası aldı - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi "Karbon ayak izinin sıfırlanması" sertifikası aldı

17.12.2021 11:15
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi "Karbon ayak izinin sıfırlanması" sertifikası aldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, "2021 yılı Meclis toplantıları karbon ayak izinin sıfırlanması" sertifikasını almaya hak kazandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, "2021 yılı Meclis toplantıları karbon ayak izinin sıfırlanması" sertifikasını almaya hak kazandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca, 2021 yılı başında Büyükşehir Belediye Meclisi toplantılarıyla ilgili karbon salımının belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yıl boyunca meclis toplantılarının gerçekleştirildiği salona ait ısınma ve aydınlatmada kullanılan enerji miktarı ile meclis üyelerinin araçlarıyla toplantıya gelirken tükettikleri yakıt miktarının yanı sıra kentte yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji miktarıyla ne kadar emisyon salımına engel olunduğu hesaplandı.

Yapılan hesaplamalar sonucunda 2021 yılı boyunca ortaya çıkan emisyon miktarının 26 ton olduğu belirlendi. Bununla ilgili belgeler, karbon ayak izi ile ilgili belge vermeye yetkisi bulunan ve merkezi İsviçre'de yer alan Climate Positive Action'a gönderildi.

Climate Positive Action, yaptığı değerlendirmenin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesinin, "2021 yılı meclis toplantıları karbon ayak izinin sıfırlanması" sertifikasını almaya hak kazandığını belirledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AA muhabirine, Paris Anlaşması'nın geçen aylarda TBMM'de onaylandığını hatırlattı.

Belediyenin tüm faaliyetlerinde 2053 vizyonunda emisyonu sıfıra indirmek için çalışma yürüttüklerini belirten Demir, "Öncelikle Büyükşehir Meclisimizin tüm çalışmalarıyla ilgili sıfır emisyon hedefini sağladık ve bunu sertifikalandırdık. Çalışmayı özellikle kentte bilinç ve farkındalığı artırmak için Meclisten başlattık. Karbon salımını Mecliste nötrlemenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Enerji tasarrufu konusunda Türkiye ve dünyaya örnek olacak projeler ürettiklerine dikkati çeken Demir, "Bu kapsamda hazırladığımız çamurdan, çöpten elektrik enerjisi elde edilmesi projesi, çevreci ulaşım projeleri, arıtma tesisleri gibi örnek çalışmalarla yarının tedbirini de alıyoruz. Türkiye'nin çevreye en duyarlı Meclisi de biziz. Bu da bir sertifika ile bizlere teslim edildi. Belediye olarak hiçbir kirliliğe izin vermiyoruz." diye konuştu.

Sıfır emisyon hedefini tüm çalışmalarında uygulayan illerden olmak istediklerini vurgulayan Demir, "Büyükşehir bu konuda da öncülük yapıyor. Özellikle Sıfır Atık Projesi. Cumhurbaşkanımızın eşleri hanımefendi tarafından desteklenen çalışmalarda da Samsun olarak, ilçe belediyeleriyle entegre şekilde proje yürütüyoruz. Bu konuda da ipi göğüslemeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Demir, Samsun Büyükşehir Belediyesinin çevre konusunda son derece duyarlı çalışmalar ortaya koyduğunu, sanayi tesisleri, özel sektör ve kamu kurumlarıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, "Yenilenebilir enerji konusunda da çalışmalarımız var. Bu konuda yatırımlar sürüyor. Tüm çalışmalarımızı toparladığımızda çevreye duyarlı çalışmalara öncülük yapma noktasında teknolojiyi de en üst düzeyde kullanarak, teknik kapasitemizi artırarak tüm uygulamalarımızda halkımızın farkındalığını geliştirerek emin adımlarla geleceği yürüyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen de yaşanabilir ve iklim dostu bir Samsun için çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 yılı içinde ortaya koyduğu karbon ayak izinin nötrlemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Tulumen, "Yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan elde ettiğimiz enerji ile belli bir miktar emisyon salımına engel oluyoruz. Emisyona neden olarak gördüğümüz Meclis toplantılarında ne kadar salım olduğunu hesapladıktan sonra buradaki miktarı diğer taraftaki miktarla dengelemiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Karbon ayak izinin sıfırlanması sertifikası aldı
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Karbon ayak izinin sıfırlanması sertifikası aldı
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Karbon ayak izinin sıfırlanması sertifikası aldı
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Karbon ayak izinin sıfırlanması sertifikası aldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Karbon, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 'Karbon ayak izinin sıfırlanması' sertifikası aldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:55 Hazal Filiz Küçükköse dekoltesiyle olay oldu! Takipçileri paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu
11:42 New York'ta Türk cami imamı pedofili suçlamasıyla tutuklandı
11:42 Yılın Oyuncusu ödülünü alan Salih Bademci, konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadı
11:41 Makarna haşlarken suyuna dikkat! Daha lezzetli olması için farklı bir yol var
11:37 Emniyet bir süredir peşindeydi! Fuhuş baronu 6 aylık teknik takip sonucu yakayı ele verdi
11:36 Son dakika: Otomobil stokçuları hakkında soruşturma başlatıldı
11:28 Yargıtay'ın 11 üyesi belli oldu! Aralarında Erdoğan'ın danışmanı Veysel Bektaş'ta var
11:25 Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı
11:23 Liverpool maçında ağızlar açık kaldı! Shelvey'nin inanılmaz golüne Trent'ten harika cevap
11:16 Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler
Son Dakika! Sahte içki sadece İstanbul'da 22 can aldı, 16 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor Son Dakika! Sahte içki sadece İstanbul'da 22 can aldı, 16 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor         
12:04
New York'ta Türk cami imamı pedofili suçlamasıyla tutuklandı New York'ta Türk cami imamı pedofili suçlamasıyla tutuklandı         
11:43
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Eşi ile oğlunu yaralayan koca, ev sahibini de öldürdü Eşi ile oğlunu yaralayan koca, ev sahibini de öldürdü         
10:56
Sudan'ın Darfur bölgesinde kan durdurulamıyor! Kabile çatışmalarında 199 kişi öldürüldü! Sudan'ın Darfur bölgesinde kan durdurulamıyor! Kabile çatışmalarında 199 kişi öldürüldü!         
10:25
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu iddia edilen şahıs yakalandı Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu iddia edilen şahıs yakalandı         
10:03
Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı         
09:46
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 12:08:22. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi "Karbon ayak izinin sıfırlanması" sertifikası aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement