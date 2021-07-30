Samsun Büyükşehir Belediyesi Antalya'ya arazöz takviyesi gönderdi - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangını için takviye araç ve ekip gönderdi. Sabah saatlerinde 2 arazöz kamyonla yola çıkan ekipler, yangın söndürme çalışmalarına katılacak. Başkan Mustafa Demir, "Tüm desteklerimizle onların yanındayız. Yaralarımızı hep beraber saracağız" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hızla ilerleyerek yerleşim yerlerini de etkileyen orman yangınının söndürülmesi için Samsun Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale çalışmaları devam ederken, şehirlerden bölgeye takviye ekip ve araçlar sevk edilmeye devam ediyor. Su tankeri ihtiyacı üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi, iki arazöz kamyonu Manavgat'a gönderdi. Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki ekipler, yangın bölgesine ulaşmak için bu sabah saat 06.00'da yola çıktı. Mümkün olan en kısa sürede ilçeye ulaşacak ekipler, yangınla mücadele çalışmalarına katılacak.

Yaşanan orman yangınlarıyla ilgili üzüntüsünü dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine de sabırlar diliyorum. Yaralanan ve dumandan etkilenerek tedavi altına alınanlara da acil şifalar temenni ediyorum. Orman yangınları, hem can ve mal kaybına neden oldu hem de oksijen kaynaklarımızı kül etti. Ormanlarımız milli servetimiz, yaşam kaynaklarımızdır. Yangının hızla söndürülebilmesi için Samsun ve hemşehrilerimiz adına destek araçlarımız yola çıktı. Tüm desteklerimizle onların yanındayız. Yaralarımızı hep beraber saracağız" dedi. - SAMSUN