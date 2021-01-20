Samsun Büyükşehir Belediyesi araç filosuna 33 otobüs ekledi - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi araç filosuna 33 otobüs ekledi

Samsun Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşımda seyahat konforunu artırmak amacıyla satın aldığı 33 otobüs, yarın seferlerine başlıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşımda seyahat konforunu artırmak amacıyla satın aldığı 33 otobüs, yarın seferlerine başlıyor. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, SAMULAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak otobüslerin düzenlenecek törenle mevcut hatlarda hizmete başlayacağı bildirildi. Otobüslerin ulaşımda konforu arttıracağı belirtilen açıklamada, "Samsun Büyükşehir Belediyesi, trafik problemlerini akıllı dijital yönetim sistemiyle çözmeye hazırlanırken toplu ulaşımda sunduğu hizmet kalitesini de yükseltiyor. Şehir içi seyahat konforunu artıracak 33 otobüsün alınmasıyla araç filosunu 133'e çıkaran belediye, bunları halkın hizmetine sunuyor." ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in katılacağı aktarılan açıklamada görüşlerine yer verilen SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, "Otobüsler mevcut hatlarda çalışmaya başlayacak. Otobüsler hızlı şekilde hizmete alınacak. Modern ulaşım alanında belirlenen hedefler ve ilkeler doğrultusunda Samsunlulara en iyi hizmeti sunmayı, şehrine değer katmayı bundan böyle de sürdüreceğiz. Yeni otobüsler üst düzey konfora sahip." ifadelerini kullandı.

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