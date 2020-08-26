Samsun Büyükşehir Belediyesi 'Atıl' ve 'Rüzgar' ile yarışacak

SAMSUN - Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Gebze'de 29-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek engel atlama yarışmalarına Samsun Büyükşehir Belediyesi 'Atıl' ve 'Rüzgar' isimli atlar ile katılacak.

Türkiye Binicilik Federasyonu'na bağlı 100'ün üzerinde at ve binicinin katılacağı Gebze'de 29-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek engel atlama müsabakalarına Samsun'u temsilen Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ne bağlı Atlı Spor Tesisleri'ndeki antrenörler Erdem Soytürk ve Aydın Tekin yarışacak. Atıl ve Rüzgar isimli atlar ile katılım sağlanacak yarışma, 10 ayrı kategoride gerçekleştirilecek ve dereceye girenlere çeşitli kupa ve ödüller verilecek.

Atlı Spor Tesisleri'nin Karadeniz'de tek olduğunu ve Türkiye'de de sayılı tesisler arasında bulunduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Tesis Müdürü Duhan Doru, "Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Gebze'de düzenlenecek engel atlama yarışmalarına biz de iki at ve iki antrenörümüzle katılım sağlayacağız. Engelli koşular olacak. Bu bakımdan parkurlarımızı ayarladık, atlarımızı bu şekilde çalıştırıyoruz. İddialıyız. Samsun'umuzun adının böyle büyük bir organizasyonda duyulması bizim için gurur verici" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e de katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Doru, " İstanbul, Ankara ve İzmir katılım ağırlıklı bir yarışma. Anadolu'dan katılım sağlayan sayılı illerden biriyiz. Bu konuda başkanımız Mustafa Demir'in desteğini hissediyoruz. Bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız" diye konuştu.