Samsun Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının performansı ölçülecek - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çalışanların alanıyla ilgili ismi üzerinden performansının ölçüleceğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Demir, Ulaşım Daire Başkanlığında düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

153 Kent Yönetim Merkezi'nin devreye girmesinin ardından çalışanların alanıyla ilgili ismi üzerinden performansını ölçüp takip edeceğini anlatan Demir, "153 Kent Yönetim Merkezi'nin temelini attık. Alanınızla ilgili ne tür talepler, şikayetler geldi, ne kadarı yerine getirildi, ne kadarı getirilmedi, ne kadarı bekliyor, raporları elimizde var. Şimdi hangi talebin hangi arkadaşı ilgilendirdiğini görür hale geleceğiz. Bugüne kadar böyle toplantılar yapılmıyordu. Çünkü sistem yoktu. Sistem olmadan belediyeyi yönetemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Demir, otobüs seferlerinden şoförlere, sinyalizasyona kadar gelen tüm talep ve şikayetleri görebildiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şikayeti olan her vatandaşımızı arayacağız. Sorunun çözümü noktasında ne yapılabiliyorsa yapılacak. Gelen şikayetlerle ilgili her bir arkadaşımız sorumludur. Talepler bizimle ilgili ise yerine getirmeliyiz. Talep sahibine mutlaka geri döneceğiz. Haksız olup halkımızın memnuniyetsizliğine sebep veremeyiz. Her bir çalışanım görevini layıkıyla yerine getirmek zorundadır. Herkesin görev tanımı belirlenip, talep geldiğinde ilgilisinin hanesinde kayıt altına girecek. Dolayısıyla hangi vatandaşın hangi talebiyle hangi arkadaşın ilgilendiğini, sorunu çözüp çözmediğini, talep sahibine bilgi verip vermediğini göreceğiz. ."

Kimseye götüremeyeceği yükü yüklemediklerine dikkati çeken Demir, "Personelde eksiğimiz mi fazlalığımız mı var, ortaya çıkacak. Görevi yapmamanın affı yok. Ulaşım Daire Başkanlığı, görevi gereği Türkiye'nin en iyisi olmak zorunda. Otomatikman başarı gelecek. Herkes işini daha iyi nasıl yapabileceğini araştırmalı, kendisini sorgulamalıdır. Adaleti, hakkaniyeti sağlamak benim görevim. İşimizi yarına bırakmamalıyız." açıklamasında bulundu.