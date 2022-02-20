Samsun Büyükşehir Belediyesi gaziler derneği için yeni bina yaptırıyor - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesinin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi için yaptırdığı binada sona yaklaşıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazıla açıklamaya göre, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi, yeni yerinde gazi ve ailelerine hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesince 308 bin liraya yaptırılan ve temel beton dökümü tamamlanarak dış duvar imalatlarına başlanan binada son rötuşlar gerçekleştiriliyor. Adnan Kahveci Parkı içinde inşasına başlanan binada gazilere daha konforlu ve modern şartlarda hizmet verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yeni binanın gazilere hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Demir, "Türk milleti, tarih boyunca verdiği var olma mücadelesinden her zaman başarı ile çıkmıştır. Bu başarının yegane sahibi vatanseverliğiyle gurur duyduğumuz gazi ve şehitlerimizdir. Gazilerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Adnan Kahveci Parkı'nda güzel bir alanda onlara mükemmel bir yer yaptık. Kısa sürede de tamamlayacağız. Yeni hizmet binasının şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.