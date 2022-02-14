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Samsun Büyükşehir Belediyesi geçen yıl 78 milyon 264 bin 567 metreküp atık su arıttı - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi geçen yıl 78 milyon 264 bin 567 metreküp atık su arıttı

14.02.2022 16:49
Samsun Büyükşehir Belediyesi geçen yıl 78 milyon 264 bin 567 metreküp atık su arıttı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğünce 2021 yılında 78 milyon 264 bin 567 metreküp atık su arıtıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğünce 2021 yılında 78 milyon 264 bin 567 metreküp atık su arıtıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal alanlara kadar kurduğu modüler atık su arıtma tesisleri ile çevreyi koruyan SASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde 26 atık su arıtma tesisi işletiyor.

SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kesintisiz çalıştırılarak günde toplam 201 bin 282 metreküp atık su arıtan tesislerde, 2021 yılında arıtılan atık su miktarı 78 milyon 264 bin 567 metreküp oldu. Yaklaşık 20 bin ton atık su arıtma çamuru ise bertaraf edilerek çevre kirliliğinin önüne geçildi.

"Mavi bayrak ile ödüllendirilen sahillerimiz bunun en büyük göstergesi"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hayata geçirilen projelerde en temel hassasiyetlerinin çevre olduğunu vurguladı.

Kentte 17 ilçede de arıtma tesislerinin bulunduğuna işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Samsun'umuzu ve çevremizi gözümüz gibi koruyor, sürdürülebilirliğini sağlamak için her türlü yatırımı gerçekleştiriyoruz. Attığımız her adımda, yaptığımız her yatırımda çevremizi, şehrimizi ve insanımızı korumak için çalışıyoruz. İnsan sağlığı çevre sağlığından geçiyor. Sağlık açısından ne kadar uygun bir çevrede yaşıyorsanız o kadar sağlıklı olursunuz. Tek damla atık suyu bile arıtmadan denize asla bırakmıyoruz. Çünkü tek derdimiz var, o da vatandaşlarımızın daha konforlu, kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürmesi. Hayata geçirdiğimiz projeler, vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırdığımız kaliteli içme suyu ve mavi bayrak ile ödüllendirilen sahillerimiz bunun en büyük göstergesi. Bundan sonra da yeni projelerle şehrimizi ve doğal güzelliklerini en güzel şekilde korumaya devam edeceğiz."

Samsun Büyükşehir Belediyesi geçen yıl 78 milyon 264 bin 567 metreküp atık su arıttı
Samsun Büyükşehir Belediyesi geçen yıl 78 milyon 264 bin 567 metreküp atık su arıttı

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Samsun, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun Büyükşehir Belediyesi geçen yıl 78 milyon 264 bin 567 metreküp atık su arıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediyesi geçen yıl 78 milyon 264 bin 567 metreküp atık su arıttı - Son Dakika
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