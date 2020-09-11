Samsun Büyükşehir Belediyesi Komisyon Toplantısı - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi Komisyon Toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Komisyon Toplantısı Cumhuriyet Meydanı'nda sökülen demir meshlerin parası vatandaşlara geri ödenecek Taksi dolmuş hatları için belirlenen aylık hat kira bedelleri düşürüldü Samsun Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Komisyon Toplantısı'nda "Cumhuriyet Meydanı'nda...

Samsun Büyükşehir Belediyesi Komisyon Toplantısı

Cumhuriyet Meydanı'nda sökülen demir meshlerin parası vatandaşlara geri ödenecek

Taksi dolmuş hatları için belirlenen aylık hat kira bedelleri düşürüldü

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Komisyon Toplantısı'nda "Cumhuriyet Meydanı'nda sökülen demir meshlerin parası vatandaşlara geri ödenmesi" maddesi ile "Taksi dolmuş hatları için belirlenen aylık hat kira bedellerinin düşürülmesi" maddesi oy birliği ile kabul edilerek meclise havale edildi.

Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Komisyon Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıda 39 gündem, bir de gündem dışı olmak üzere 40 madde ele alındı. Gündem maddeleri görüşülerek meclise havale edildi. Ayrıca meclisin başında Samsun Büyükşehir Belediyesi yeni teşkilat şeması da belirlendi. Yeni şemaya göre Fen İşleri Dairesi Başkanlığı içerisinde müdürlük olan "Yol, Yapım, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün" bulunduğu daireden ayrılarak, bundan sonra "Yol, Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı" olarak hizmet vermesine karar verildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda sökülen demir meshlerin parası vatandaşlara geri ödenecek

Komisyonun 2. gündem maddesi olan "Cumhuriyet Meydanı'nda sökülen meshlerin bedellerinin iadesi teklifi" maddesi hakkında Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı mühendisleri tarafından bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmede, "Cumhuriyet Meydanı'ndaki binaların dışında bulunan demir meshler, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile binaların dış cephesine monte edilmişti. Aynı mecliste bu meshlerin bedelinin yüzde 75'i vatandaşlara tahakkuk ettirilmişti. Burası daha sonra vatandaşlardan gelen dilekçelere istinaden mahkemeye taşındı. Samsun 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından da vatandaşlar haklı bulundu. Mahkeme, demir meshlerin dış cephelerden kaldırılmasını istedi. Mahkeme kararının ardından bu meshler binalardan söküldü. Daha sonra vatandaşlar kendilerinden alınan yüzde 75 yapım maliyetinin geri ödenmesi için davada bulundular. O paraların da ödenmesi için meclis kararı gerekiyor. Cumhuriyet Meydanı'ndaki mantolama işinin toplam maliyeti 1 milyon 850 bin TL + KDV civarında ve tamamı bitirildi. Buna mantolama ve tüm imalatlar dahil. Demir meshlerin bedeli ise 286 bin 968 TL+ KDV. Belediye 84 bin 655 TL'sini ödedi. 253 bin 966 TL'sini de vatandaşlar ödedi. Şimdi bizim istediğimiz bu 253 bin 966 liranın meshlerin sökümünden dolayı vatandaşlara iadesidir" dediler. Madde, komisyondan oy birliği ile geçerek karara bağlanmak üzere meclise havale edildi.

Taksi dolmuş hatları için belirlenen aylık hat kira bedelleri 3'te 1 oranında düşürüldü

Taksi dolmuş aylık kira bedellerinin değiştirilmesi maddesi hakkında komisyona bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan, "Taksi dolmuş hatları için belirlenen aylık hat kira bedelleri, aynı güzergahta işletilen ekspres ve otobüs hatlarından önce belirlenmişti. Burada hesap formülü; günlük sefer sayısı, sefer başına taşınan yolcu sayısı, ücret tarifesi, ayda çalışılan gün ile tahmini bir gelir hesaplayıp bunun binde 5'ini park-durak ücreti olarak alıyorduk. 2017'de yapılan yönetmelikte 1., 2., 3. ve 4. Taksi Dolmuş Hatlarımız ile ilgili hesaplanan formüle göre aldığımız hat durak ücretleri; 1 Nolu Dolmuş Hattı için 72 bilet, 2 Nolu Dolmuş Hattı için 53 bilet, 3 Nolu Dolmuş Hattı için 25 bilet ve 4 Nolu Dolmuş Hattı için 53 bilet idi. Bunların güncel rakamları; 1 Nolu Dolmuş Hattı için 252 TL, 2 Nolu Dolmuş Hattı için 185,5 TL, 3 Nolu Dolmuş Hattı için 87,5 TL ve 4 Nolu Dolmuş Hattı için de 185,5 TL'dir. Bu hatlarda daha sonra ekspres ve otobüs hatları çalıştı. Örneğin; 1. Hat güzergahında çalışan E3 hattı 2019 yılında 2 milyon 102 bin 813 yolcu taşıdı. Rakamlar elektronik bilet sisteminden alındı. Biz bu yönetmeliği hazırlarken belirlediğimiz bilet rakamları bu seferlerin oluşmasından sonra güncellenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu hatlarda tekrar sayım yaptık. Komisyona önerimiz; 1 Nolu Dolmuş Hattı için hat durak ücretinin 72 tam biletten 26'ya, 2 Nolu Dolmuş Hattı için 53 tam biletten 25'e, 3 Nolu Dolmuş Hattı için 25 tam biletten 15 tam bilete ve 4 Nolu Dolmuş Hattı için 53 tam biletten 18 tam bilete uyarlanmasını arz ederiz" diye konuştu.

Gündem maddesi tüm komisyon üyelerinin oy birliği ile kabul edilerek, karara bağlanmak üzere meclise havale edildi. Gündem maddeleri Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında görüşüldükten sonra karara bağlanacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Komisyon Toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Samsun, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 17:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Samsun Büyükşehir Belediyesi Komisyon Toplantısı - Son Dakika


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