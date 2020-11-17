Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısı - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısı

17.11.2020 16:30

- Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısı 146 bin m2'lik ticari alanın "Yap-İşlet-Devret modeli" ile 30 yıl kiraya verilmesi teklifi oy çokluğu ile kabul edildi Samsun Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Komisyon Toplantısı'nda daha önceki komisyonda görüşülmeyen mali bütçe yılı...

- Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısı

146 bin m2'lik ticari alanın "Yap-İşlet-Devret modeli" ile 30 yıl kiraya verilmesi teklifi oy çokluğu ile kabul edildi

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Komisyon Toplantısı'nda daha önceki komisyonda görüşülmeyen mali bütçe yılı maddelerinden geri kalan 30 gündem maddesi ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Komisyon Toplantısı'nda daha önce görüşülmeyen 30 gündem maddesi görüşüldü. Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk'un başkanlık ettiği toplantı, Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda daha önce görüşülen mali bütçeyi ilgilendiren 21 maddenin haricinde kalan 30 gündem maddesi görüşülerek, meclise havale edildi.

"Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde olan Tekkeköy İlçesine kayıtlı 146,879,58 m2 yüzölçümlü imar planında ticaret alanı kullanımına ayrılmış taşınmazın Yap-İşlet-Devret modeliyle 30 yıllığına kiralanması için belediye encümenine yetki verilmesi" maddesi komisyonda uzun süre görüşüldü. Millet İttifakı, söz konusu alanın çok büyük olması, 30 yıllık kiralama süresinin çok uzun olması, havalimanına çok yakın ve değerli olması ile alana ne yapılacağının ve kime devredileceğinin bilinmediği için encümene yetki vermeyeceklerini ifade ettiler.

Daha sonra söz alan ve maddeyi açıklayan Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, "Söz konusu gündem maddesinin, geçmiş dönemlerde de buna benzer şekilde meclis çalışması ile yapıldığına şahit olduk. Bunlardan bir tanesi de Bulvar AVM örneğidir. Orası da aynı bu şekliyle yapılmıştır. 30 yıllığına kiralanmıştır. Belediyemiz oradan yıllık 115 bin dolar gelir almaktadır. Ayrıca cirodan da pay almaktadır. Dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yetki veren vatandaşımızın, yetki sonucunda da seçilmiş olan Mustafa Demir'in Samsun halkına, şehrine özellikle meclis üyelerini zorda koyacak, darda koyacak hiçbir konuyla alakalı direkt dahili kesinlikle söz konusu olamaz. Böyle bir şeyin zaten olmasını beklememiz de mümkün değildir. Kaldı ki geçmiş dönemlerimizde yapılan ihalelerde gerçek manadaki değerini bulmayan bu ve buna benzer hadiselerde onay makamı olmuş olmasından da kaynaklı onaylamadığı birçok ihale vardır. Burada yapılacak iş hiç kimseye özel değildir. Şehrimize, Samsun insanına ve bu bölgeden gelip geçen herkesin uğrayabileceği, yaşam alanlarının olacağı bir yer olarak yapılacaktır. Bu konuyla ilgili encümene yetki verilerek tüm Samsun ve tüm Türkiye'de de ihale yapılacağı zaman da basın ve kamuoyu yoluyla herkese duyurulacaktır" dedi.

Açıklamaların ardından oylanan madde oy çokluğu ile kabul edilerek, meclise havale edildi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, ilgili komisyonlardan havale edilen maddeleri Çarşamba günü yapacağı toplantı ile karara bağlayacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısı
Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısı
Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısı
Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısı
Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısı - Son Dakika


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