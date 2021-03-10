Samsun Büyükşehir Belediyesi Mart ayı komisyon toplantısı - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mart ayı komisyon toplantısı

10.03.2021 16:33

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mart ayı komisyon toplantısı Samsun Büyükşehir Beledisi Mart ayı komisyon toplantısında Samsun Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü yatırımları için toplamda 146 milyon TL kredi alınması için belediye başkanına yetki verilmesi teklifi komisyondan meclise...

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mart ayı komisyon toplantısı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Beledisi Mart ayı komisyon toplantısında Samsun Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü yatırımları için toplamda 146 milyon TL kredi alınması için belediye başkanına yetki verilmesi teklifi komisyondan meclise havale edildi.

Komisyon toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Nihat Soğuk yönetiminde Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi. 45 gündem maddeli toplantıda SASKİ yatırımlarına ilişkin kredi kullanımı maddeleri de yer aldı.

Gündemin 6. maddesinde, "Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 2 Mart 2021 tarih ve 9831 sayılı; SASKİ Genel Müdürlüğü'nün Selahattin Ereren 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatı, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ve Şube Müdürlüklerinde kullanılmak üzere muhtelif malzeme temini, 2. kısım düktil boru ve ek parça alımı ve içme suyu tesisleri için jeneratör alımı işlerinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den toplam 46 milyon TL kredi kullanımına ilişkin garanti verilmesi ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi teklifi" ele alındı.

Sonrasında 7. maddede ise, "Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 2 Mart 2021 tarih ve 9830 sayılı; SASKİ Genel Müdürlüğü'nün muhtelif yatırım projeleri ve bu projeler kapsamında mal ve malzeme alımları işi kapsamında İller Bankası A.Ş.'den 100 milyon TL gayri nakdi kredi kullanımına ilişkin garanti verilmesi ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi teklifi" görüşüldü.

Toplamda 146 milyon TL kredi alınması için belediye başkanına yetki verilmesini içeren 2 teklif komisyondan meclise havale edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mart ayı komisyon toplantısı
Samsun Büyükşehir Belediyesi Mart ayı komisyon toplantısı
Samsun Büyükşehir Belediyesi Mart ayı komisyon toplantısı
Samsun Büyükşehir Belediyesi Mart ayı komisyon toplantısı

Türk Lirası, Samsun, Kredi, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun Büyükşehir Belediyesi Mart ayı komisyon toplantısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi
Otomobile çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi Otomobile çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi         
20:09
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı         
20:01
Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı         
19:21
Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu         
18:45
Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var         
17:23
Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı         
15:59
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu         
14:14
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 20:19:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun Büyükşehir Belediyesi Mart ayı komisyon toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei