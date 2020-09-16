Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde 1985 yılından bu yana bir ilk - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 114 personel, KPSS puanına göre memurluğa alındı. 1985 yılından bu yana ilk kez sınavla alım yapan Büyükşehir Belediyesi'nde, işe yeni başlayan personele 'Oryantasyon Eğitimi' verildi. Eğitimler 10 gün devam edecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ilana çıkarak KPSS sonucuna göre ihtiyaç duyduğu alanlar için personel alımı yaptı. Yapılan mülakatlar sonunda 114 personel devlet memuru olarak Büyükşehir Belediyesi'nde işe başladı. Yeni personele Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da 'Oryantasyon Eğitimi' verildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 'Aday Memur Temel Eğitim Programı' kapsamında verilen eğitimde Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Genel Sekreter İlhan Bayram, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları personele büyükşehir belediyesini ve yasaları anlattı.

İlk eğitimi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tavsiyelerde bulundu. Memurlara seslenen Demir, " Karadeniz'in merkezinde olan bu güzel şehrin tüm insanlarına, toprağına, hayvanına, deresine, çayına, denizine, taşına her şeyine hizmet eden bir kurumuz. 1 milyon 350 bin insan bize emanet. 114 arkadaşımız, Samsun Büyükşehir Belediyemizde 657 sayılı Kanun'a tabi hizmet etmek üzere şu anda yasalar çerçevesinde yaptığımız çalışmalar neticesinde işe başlamış bulunmakta. Bu ülke hepimizin, bu şehirden sorumluyuz. Bu şehirdeki bütün insanlara hizmet edecek belediyede hizmet alacaksınız. Arkadaşlar size gerekli eğitimi verecekler, kurumu tanıtacaklar, yasaları anlatacaklar" dedi.

"Hiç kimse buraya birilerinin tavsiyesiyle alınmadı"

Hiç kimsenin buraya birilerinin tavsiyesiyle alınmadığına dikkat çeken Başkan Demir, "114 arkadaşımız 657 sayılı Kanun'a tabi olarak sizler Büyükşehir Belediyesi'nin personeli oldunuz. Bizim belediyenin bu kapsam dışında sözleşmeli personel statüsünde şirketler üzerinden tamamınızın ilgi alanlarıyla ilgili istihdam imkanımız var. Biz bunu yapmadık. KPSS'den o kritere göre ilana çıktık, bakanlıktan gerekli izinleri aldık, sizler de müracaat ettiniz. O müracaat neticesinde mülakatı kazandınız. Hiçbiriniz birisinin tavsiyesiyle buraya girmediniz. Burası çok önemli. Biz amacına uygun tam bir hakkaniyet içerisinde belediyede en fazla istifade edebilecek olduğumuz olgusuna vardıktan sonra bizler bu hakkı tamamen kendi kaderiniz çizgisinde hak ettiniz. Bunu sakın unutmayın. Peki, biz niye böyle bir yola gittik. En son 1985 yılında alınmış ondan sonra 657 sayılı Kanun'a tabi böyle bir ilanla böyle bir mülakatla personel hiç alınmamış. Değişik kurumlardan geçişler olmuş, il özel idarelerinin büyükşehir belediyelerine geçmesiyle buraya geçen personeller olmuş. Geçmişte yerel yönetimlerimiz burada başarılı hizmetler yaptılar ama bu kısımda çok ciddi eksiklikler gördük. Özellikle devlet memurları statüsünde, 657 sayılı Kanun'a tabi arkadaşlarımızda 1985 yılından bu yana alım yapılmadığı için teknik anlamda ve sizin görev yapabileceğiniz alanlarda ciddi bir eksiklikler gördük. Bu eksiklikleri sizin varlığınızla inşallah hızla kapatacağız" diye konuştu. - SAMSUN