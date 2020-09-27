Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Kayak Merkezi'ne yeni yatırım - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Kayak Merkezi'ne yeni yatırım

Ladik Akdağ Kayak Merkezi, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yatırımlarıyla kış sezonuna hazırlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Kayak Merkezi'ne yeni yatırım, System.String[]

Ladik Akdağ Kayak Merkezi, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yatırımlarıyla kış sezonuna hazırlanıyor. Merkezin ulaşım altyapı çalışmalarını tamamlayan belediye, bölgeye bir de yeni kafeterya inşa ediyor.

Samsun'un turistik ilçelerinden Ladik, büyükşehir belediyesinin altyapı hizmetleriyle gelişmeye devam ediyor. İlçede yarım kalan düğün salonu yapımını tamamlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ambarköy'deki çevre düzenleme çalışmalarını da sürdürüyor. İlçeye bağlı 53 mahallenin yol problemleri ise 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

İlçenin turizm potansiyelini artırmak için yoğun bir çaba harcayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Akdağ Kayak Merkezi'ne büyük önem veriyor. Samsun'a 87 kilometre uzaklıktaki 1900 metre rakıma sahip Akdağ Kayak Merkezi, 1360 metre pist uzunluğu, 16 direkli ve 84 sandalyeli telesiyejiyle kış aylarında turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Akdağ Kayak Merkezi'nin sadece kış aylarında değil yazın da turistlere hizmet verebilmesi için ilave yatırımlarına devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, merkezin ilçeye ulaşımını sağlayan 7 kilometrelik yolun bakım onarımı ile yarım kalan 800 metrelik yolun yapımını tamamladı. Kayak merkezinin çevre düzenlemesi yeniden yapılarak, 4 bin 500 metrekarelik otopark alanı asfaltlandı, tuvalet ve lavabolar ise büyütüldü. İnşaatı süren modern kafeterya ise yılsonuna kadar tamamlanacak. 300 metrekare büyüklüğündeki yeni kafeteryada mescit de bulunacak. Kafeteryanın işletmeciliğini ise Büyükşehir Belediyesi yapacak.

Geçen yıl ziyaretçi sayısında iki kat artış yaşayan Akdağ Kayak Merkezi, yeni yatırımlarla daha cazip hale gelecek. Ladik'in turizm açısından önemli avantajlara sahip olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçedeki turizm yatırımlarına devam edeceklerini söyledi.

"Yeni yatırımlar ile ziyaretçi sayısını arttıracağız"

Kayak merkezinin cazibesinin artmaya başladığını ifade eden Başkan Demir, "Geçen yılki ziyaretçi sayısı 2018 yılına göre iki katına yaklaştı. Yaptığımız yeni yatırımlarla buradaki ziyaretçi sayısını artıracağız. Ladik Akdağ, adım adım Karadeniz Bölgesi'nin kayak turizm merkezi haline geliyor. Buraya yeni bir kafeterya kazandırıyoruz. Kış sezonuna kadar tamamlayıp hizmete açacağız. Mevcut tuvalet ve lavaboları büyütüp yeniledik. Otopark alanlarıyla birlikte yarım kalan 800 metrelik yolu asfaltlayarak ulaşım konforunu artırdık. Burasının sadece kış sezonunda değil yazın da hizmet vermesini istiyoruz. O yüzden yaz aylarında da hareketlendireceğiz" dedi.

İlçenin turizm avantajlarını en iyi şekilde değerlendirmeye ve ekonomiye kazandırmaya çalıştıklarını belirten Başkan Mustafa Demir, şunları söyledi:

"Turizm, vizyonu olan doğru ve zor olan bir çalışmadır. Belli bir plan dahilinde neyi, nasıl ve ne zaman yapılacağının iyi bilinmesi gereken bir alandır. Yatırımları doğru zamanda ve doğru şekilde yapmazsanız, var olan turizm değerini aşağı düşürebilirsiniz. İnsanların gelmesi için cazibesi olması lazım. Ladik'i yabancı turistlerin de gözünden bakarak geliştiriyoruz. Destinasyonları doğru kurup tanıtımları ona göre yapacağız." - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Kayak Merkezi'ne yeni yatırım
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Kayak Merkezi'ne yeni yatırım
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Kayak Merkezi'ne yeni yatırım
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Kayak Merkezi'ne yeni yatırım
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Kayak Merkezi'ne yeni yatırım

Büyükşehir Belediyesi, Kayak Merkezi, Samsun, Kayak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 14:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Kayak Merkezi'ne yeni yatırım - Son Dakika Ekonomi

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