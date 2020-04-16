Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına tam destek - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına tam destek - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına tam destek

7 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Anakent şirketi, salgına karşı gece gündüz demeden mücadele veren sağlık çalışanları için sabah kahvaltısı ve akşam yemeği desteği vermeye devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına tam destek, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Anakent şirketi, salgına karşı gece gündüz demeden mücadele veren sağlık çalışanları için sabah kahvaltısı ve akşam yemeği desteği vermeye devam ediyor.


Samsun Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle zorlaşan hayatı kolaylaştırmak, vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Büyükşehir bu kapsamda, evlerine gitmeyerek otel ve kamu misafirhanelerinde kalan sağlık çalışanları için sabah kahvaltısı ve akşam yemeği desteği veriyor.


Büyükşehir'den 2 öğün yemek


Korona virüs ile mücadele kapsamında belediyenin iştiraklerinden olan Anakent Turizm Tic. Ltd. Şti'ye ait tüm restoranlar, salgın dolayısıyla geçici olarak kapatılırken, Sevgi Kafe Restoran ise evlerinden uzakta, otel ve misafirhanelerde kalan sağlık çalışanları için kahvaltı ve akşam yemeği servisine başladı. Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan Anakent Turizm çalışanları her gün kahvaltı ve yemek çıkartarak oteller ve misafirhaneler olmak üzere toplam 13 farklı yerde konaklayan sağlık çalışanlarına ulaştırıyor. Zorlu geçen süreçte ailelerine, çocuklarına olan özlemlerini dile getiren sağlık çalışanları, uygulamadan duydukları memnuniyeti ise, "Bizlere her konuda destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e ve büyükşehir çalışanlarına teşekkür ediyoruz" sözleriyle dile getirdi.


Başkan Demir: "Birliğimizin göstergesi"


Anemon, Neba Royal, Otel 1919 ve Kadhırga Otelin kapılarını sağlık çalışanları için açmasının ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu zor süreçte milletimiz, nasıl birlik ve beraberlik içinde olunabileceğini, 'Biz Bize Yeteriz' cümlesinin ne kadar dolu ve doğru olduğunu göstermişlerdir. Bu birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece başaramayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir şey yoktur. Otel işletmecisi iş insanlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasında bulunmuştu. - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Sabah, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:46 Kaynak: İHA

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