Son Dakika Haberleri: Samsun Büyükşehir Belediyesi personeline öfke kontrolü semineri
Son Dakika Güncel Haber

Samsun Büyükşehir Belediyesi personeline öfke kontrolü semineri

2 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik öfke ve öfke kontrolü semineri düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi personeline öfke kontrolü semineri, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik öfke ve öfke kontrolü semineri düzenlendi. Psikiyatrist Gülay Oğuz, personele, "Öfkemizi kontrol etmeyi öğrenirsek yıkıcı sonuçlardan kurtulabiliriz" diye seslendi.


Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermek amacıyla personeline yönelik başlattığı e ğitim seminerlerine devam ediyor. Zabıta Daire Başkanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlığı personeline yönelik düzenlenen seminerde Psikiyatrist Gülay Oğuz, öfke kontrolü, yönetimi, stres oluşumunun sebepleri başlıkları altında bir sunum gerçekleştirdi. Psikiyatrist Oğuz, stres ve buna bağlı meydana gelen olumsuzlukları da anlattı.


"Bakış açımız ve tavrımız çok önemli"


Günlük hayatta karşılaşılan stresli durumların yok edilemeyeceğini ifade eden Psikiyatrist Oğuz, "Buna karşın bakış açımız belirleyebilir, tavrımızı yönlendirebiliriz. Çünkü aşırı stres durumunda bakış açısı ve tavır çok önemlidir. Öfkemizi kontrol etmeyi öğrenerek meydana gelebilecek yıkıcı sonuçlardan kurtulabiliriz" dedi.


Seminer sonunda Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Seyfi Küçükgöncü, Psikiyatrist Oğuz'a plaket takdim ederek seminer için teşekkür etti. - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Gülay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Afrikalı 3 milyarder kıtanın yarısından daha fazla servete sahip
LPG'ye 3 kuruş zam geldi İmamoğlu'nun eşi ve kızına yönelik cinsel saldırı imasında bulunan kişi serbest bırakıldı 80 yaşındaki caretta carettayı çekiçle yaralamışlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:28:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun Büyükşehir Belediyesi personeline öfke kontrolü semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]