Samsun Büyükşehir Belediyesi: "SASKİ'den vatandaşın memnuniyeti yüzde 82 olarak belirlendi" - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi'nin yaptığı istatistik çalışmasına göre, halkın Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğünün hizmetlerinden memnuniyeti yüzde 82 çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl Çözüm Merkezi'ne yapılan 90 bin 797 başvurudan 48 bin 723'ünün SASKİ ile ilgili olduğu belirtildi.

Samsun'da su ve kanalizasyonla ilgili sorunların 2023 yılına kadar çözülmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, içme suyu arıtma tesisleri, atık su arıtma, şebeke suyu hatları yenileme ve kanalizasyon altyapısı gibi çalışmaların hızla sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, Çözüm Merkezi'nin yaptığı çalışmada, SASKİ'nin müracaatları değerlendirme, iş bitirme ve başvuru sahiplerinin bilgilendirilme süreleri ile memnuniyet istatistiklerinin yer aldığı belirtilerek, şunlar aktarıldı:

"Birimler arası en çok başvuru 26 bin 300 kişi ile İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı ile ilgili yapılırken bunu 12 bin 15'i İçme Suyu Daire Başkanlığı, 8 bin 486'sı Kanalizasyon Daire Başkanlığı, bin 916'sı Abone İşleri Daire Başkanlığı ve diğer daire başkanlıkları takip etti. Başvuruları maksimum 2 günde çözen SASKİ'de vatandaşın memnuniyeti yüzde 82 olarak belirlendi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2023 yılına kadar Samsun'un 946 mahallesindeki yol ve içme suyu sorununu çözeceklerini belirtti.

Demir, şunları kaydetti:

"Ulaşımdan, içme suyuna, altyapıdan üstyapıya kadar şehrin tüm sorunlarını ele aldık. Türkiye'de bir ilke imza atmak için yola çıktık ve bu hedef doğrultusunda tüm ekiplerimizle sahada gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Bu yıl, SASKİ uzun yıllar sonra kendi imkanlarıyla yaklaşık 130 milyon lira civarında yatırım yapar hale geliyor. Son teknoloji ile inşa edilen İçme Suyu Arıtma Tesisleri ile kanalizasyon sorunlarının çözümüne kadar birçok yatırım SASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından hayata geçiriliyor. Vatandaşlarımızın kurumumuzdan memnuniyeti bizi daha çok motive ediyor. Söz verdiğimiz gibi Samsun'da su problemi kalmayacak."