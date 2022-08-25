Samsun Büyükşehir Belediyesinden TEKNOFEST ziyaretçilerine kamp alanı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun Büyükşehir Belediyesinden TEKNOFEST ziyaretçilerine kamp alanı

25.08.2022 17:46
Samsun Büyükşehir Belediyesinden TEKNOFEST ziyaretçilerine kamp alanı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, TEKNOFEST hazırlıkları kapsamında il dışından gelecek ziyaretçiler için 300 çadırlık kamp alanı oluşturdu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, TEKNOFEST hazırlıkları kapsamında il dışından gelecek ziyaretçiler için 300 çadırlık kamp alanı oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, festivalin düzenleneceği Samsun Çarşamba Havalimanındaki altyapı yatırımlarını tamamladıkları, konaklama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

Çadırda kalmak isteyen ziyaretçiler için Doğu Park Amfi Tiyatro alanında ücretsiz kamp alanı oluşturulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Misafirlerin konforu için her türlü ayrıntıyı düşünen Büyükşehir Belediyesi, tiyatro alanında bay bayan duş, tuvalet ve temel gıda ihtiyacı için kantin oluşturuyor. Elektrik tesisatları bakımdan geçiriliyor. Kamp süresince güvenlik zabıta ekipleriyle sağlanacak. Ayrıca Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile ambulans da bekletecek. Burada konaklamak üzere başvurular alınmaya başlandı. Başvurular, internet üzerinden, Samsun mobil uygulamasındaki çözüm merkezi formu doldurularak yapılacak."

YORUMLAR
500
Samsun'da silahla vurulan kişi yaralandı Samsun'da silahla vurulan kişi yaralandı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, TEKNOFEST hazırlıklarını değerlendirdi Açıklaması Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, TEKNOFEST hazırlıklarını değerlendirdi Açıklaması
Kaynak: AA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Büyükşehir Belediyesinden TEKNOFEST ziyaretçilerine kamp alanı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:51 Ölümden dönen İbrahim Tatlıses, hasta yatağından seslendi: Allah bitti demeden bitmez
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:56 Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 17:46:27. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediyesinden TEKNOFEST ziyaretçilerine kamp alanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement