Samsun Büyükşehir Belediyesinde toplu sözleşme sevinci - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2 yıllık sözleşmeyle çalışanların maaş ve sosyal haklarına yüzde 13 zam yapıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini belirterek, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Demir, Türkiye'ye örnek olacak bir toplu sözleşme yaptıklarını vurgulayarak, "Sözleşme Anakent Turizm, Ticaret Limited Şirketi ile Kültür Turizm AŞ bünyesindeki 2 bin 476 çalışanı kapsıyor. Oluşturduğumuz komisyonumuzun 3 ay süren yoğun ve titiz çalışması sonucu işçi skalalarını birleştirerek 5 kategoriye indirdik. Belediyemizin imkanları ölçüsünde şartlarımızı zorlayarak en iyi ücreti vermeye çalıştık. 2 yıllık sözleşmeye göre en düşük ücret alan işçimizin maaşı net olarak 3 bin 200 TL'ye yükseldi. İkinci yıl ücret artışı ise açıklanan enflasyon rakamının bir puan üzerinde olacak. Yani çalışanlarımız seneye ne alacağım diye düşünmeyecek." ifadelerini kullandı.

Çalışanlarını enflasyona ezdirmeyeceğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızın performansını ve verimliliğini düşünerek inceleyen, onları dışarıdaki emsallerine mahcup etmeyecek, görevinin başında huzurla, güvenle, iştiyakla, şevkle çalışacak bir noktaya getirdiğimize inanıyoruz. Hizmet üretme noktasında çok iyi bir motivasyon yakalandı. Çalışanlarımızın 2 yıllık performansı ile her alanda hizmet üretme noktasında Türkiye'ye örnek olacak hale geliyoruz. Görevi devraldığımız günkü hedeflerimizin önündeyiz. Bu konuda da tüm idarecilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hizmeti ve memnuniyeti gördükçe aşkımız şevkimiz arttı. Bütün bu hizmetlerin arkasında 4 bin 300 çalışan var. 2021 ve 2020 yılı bizim en yoğun ve verimli dönemimiz olacak."

Belediye İş Sendikası Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit ise 3 aydır devam eden toplu sözleşme görüşmelerinin nihayete erdiğini anlatarak, "Türkiye'ye örnek bir toplu sözleşme yapılması için gerçekten çok titiz çalışıldı. Gecesini gündüzüne katan bir ekip oluştu. Burada her şeyi noktasına virgülüne kadar incelenen büyük bir hassasiyet ortaya çıktı. Bu da başta belediye başkanımız olmak üzere idarecilerimizin çalışanlarla ilgili ne kadar kıymet verdiğinin bir göstergesidir." açıklamasında bulundu.