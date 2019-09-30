Samsun Büyükşehir Belediyesinden Eren Bülbül anısına kitap bağışı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Bornova Gençlik Kollarının Eren Bülbül'ün anısını kütüphanelerde yaşatmak için başlattığı kampanyaya 'kitap' bağışlayarak destek oldu.



İzmir'in Bornova ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları tarafından 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün anısını kütüphanelerde yaşatmak için başlattığı kampanyaya bir destek de Samsun Büyükşehir Belediyesinden geldi. Büyükşehir Belediyesi, kampanyaya kitap bağışlayarak destek oldu.



Kampanya 'ya büyük ilgi



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'un da destek vermesiyle Türkiye geneline yayılan ve büyük ilgi gören Eren Bülbül Kütüphaneleri kampanyasına kitap göndererek katılma kararı aldıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "AK Parti Bornova Gençlik Kolları tüm Türkiye'ye örnek olmuştur" dedi.



"Sonsuza değin iyi ki varsın Eren"



AK Parti Bornova Gençlik Kollarına mektup göndererek gösterdikleri hassasiyet ve ortaya koydukları vatan sevgisi nedeniyle teşekkür eden Mustafa Demir mektubunda şunları söyledi: "Sevgili gençler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Türkiye'mizin, bizlerin geleceği, umudu olduğunuzu bir kez daha gösterdiniz. Anlamlı, bir o kadar güzel projeniz içerisinde yer almaktan bizler de büyük onur duyduk. Eren Bülbül, küçük bedeninde taşıdığı büyük yüreği, bu yürekteki vatan sevgisi ile artık hepimiz için bir semboldür. Gözünü kırpmadan hain teröristlerin yerini gösterirken şehit olan bu yavrumuz için bu millet sonsuza değin 'İyi ki varsın Eren' demeyi sürdürecektir. Sizlerin, kahraman evladımızın adını İzmir Bornova'da faaliyete geçireceğiniz kütüphaneye vererek göstermiş olduğunuz duyarlılık ve incelik, herkese örnek olacak niteliktedir. Bizler de bu kütüphanenize kitap göndererek katkı sağlıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, iyi eğitimli çocuklarımız, gençlerimiz bizlerin en büyük sermayesidir. Bu vesileyle bir kez daha, hayata geçirdiğiniz projeniz ve yaptığınız anlamlı çağrı ile tüm Türkiye'ye örnek olmanızdan dolayı sizleri kutluyor, hepinizin gözlerinden öpüyorum. Kendinizle ne kadar gurur duysanız azdır." - SAMSUN