Samsun Büyükşehir Belediyesinden "piknik ateşi" uyarısı - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, orman yangınlarına neden olan piknik ateşi, rastgele atılan şişeler ve sigara konusunda vatandaşları uyardı.

Zengin, yaptığı yazılı açıklamada, 48 aktif müdahale aracı ve 232 personel ile bölgenin en etkili itfaiyesi olduklarını vurguladı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle, uzunca bir süredir evde kalan vatandaşların normalleşme süreci ile birlikte doğaya çıkma isteğinin arttığına işaret eden Zengin, bu durumun yangın tehlikesini arttırdığını belirtti.

Tam donanımlı itfaiye teşkilatının olası felaketlere karşı sürekli hazır durumda bulunduğunu kaydeden Zengin, "Yangın söndürme faaliyetlerinin yanı sıra kurum içi eğitimlerle vatandaşları da bilinçlendiren Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı 2020 yılının ilk 5 ayında, yangın, arama kurtarma ve su baskınları da dahil olmak üzere toplam 2 bin 772 olaya müdahale etti." ifadelerini kullandı.

Mangalcılar daha dikkatli olmalı

Yeni normal sürece işaret eden Zengin, şunları kaydetti:

"Uzunca bir süredir evde kalan vatandaşlarımız normalleşme süreci ile birlikte orman ve piknik alanlarına akın etmeye başladı. Mangal yakan vatandaşlarımızın biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Sıcak havayla iyice kuruyan otlar ve yapraklar küçük bir kıvılcımla tutuşmaya elverişli hale geliyor. Bu duruma karşı çok dikkatli olmalılar. Mangal, sigara ve rastgele atılan şişeler orman yangınlarına davetiye çıkarıyor. Ormanları yangınlara karşı korumak için piknik ateşini kontrollü yakmak, işimiz bittiğinde de su dökerek tam olarak söndüğüne emin olmak gerekiyor. Yine piknik sonrası ormanda bırakılan ya da kırılıp atılan cam şişeler güneş ışığıyla birlikte mercek etkisi yaparak yangına sebep oluyor. Dikkatsizce bir davranış hektarlarca ormanı kısa sürede yok edebiliyor."