Samsun Büyükşehir Belediyesinden süt üreticilerine destek - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesinin "Manda Islah Projesi" kapsamında dağıttığı otomatik sağım makineleri ve soğutma tankları süt üreticilerinin yüzünü güldürdü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçelerde tarım ve hayvancılığı geliştirmek, yerel ekonomiye katkı vermek ve üreticilerin kazancını artırmak amacıyla süt üreticiliğinin modern ve hijyenik koşullarda üretim yapması için hayata geçirilen "Manda Islah Projesi" kapsamında 52 üreticiye ekipman desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Demir, tarım ve hayvancılık alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sahip oldukları vizyon içerisinde tarım ve hayvancılığın önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Demir, "Çünkü tarım olmazsa, hayat olmaz. Bizim ne yapıp edip, tarımsal üretimi hem tarlada, hem hayvancılıkta artırma zorunluluğumuz var. Tarım ve hayvancılık konusunda kentimizin tüm ilçeleriyle birlikte daha da gelişmesi için elimizden gelen her türlü desteği üreticilerimize vermeye devam edeceğiz." ifadesinde bulundu.

Bafra'da 30 yıldır süt üreticiliği yapan Ramazan Koparan, aldıkları sağım makinesi ile günlük süt veriminin arttığına işaret etti.

Koparan, 160 mandasının bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Eskiden 40 mandayı elimizle sağmak zorunda olduğumuz için çok zorlanıyorduk. Sonra Büyükşehir Belediyemizin yaptığı projeden haberdar olduk ve ben de faydalanmak için başvurdum. İki sağım makinesi ile süt soğutma tankı aldım. Şimdi daha hijyenik koşullarda sağım yapıyoruz. Üretimimiz iki katına çıktı. Zaman açısından da bize büyük kolaylık oldu. Üretime ve üreticilere verdiği önem ve destek için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum."