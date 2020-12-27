Samsun Büyükşehir Belediyesinden tarım üreticisine destek - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi hasar gören sulama kanallarını tamir ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kırsal mahallelerde çiftçilerin yaz aylarında mağdur olmaması adına çalışmalar yaptığı belirtildi.

Çiftçilerin sulama için kullanacağı suyun sağlandığı yapılar ve bentlerde bakım ve onarım çalışması yapıldığı belirtilen açıklamada, "Atakum ilçesi Kesilli Mahallesi ile Havza ilçesi Ilıca Mahallesinde yapılan çalışma kapsamında sulama tesislerinin eskiyen, bozulan ve ekonomik ömrünü doldurmuş olan kısımlarının bakım, onarım ve yenileme işleri ile birlikte gölet dip savak rögarında ve vana sistemindeki arızaların tamiratı gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çiftçilere her konuda destek olduklarını vurguladı.

Desteklerinin süreceğine işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığımız tarafından tarım üreticilerimizin sulama kanallarını daha randımanlı kullanmaları ve tarımsal sulama sezonunda sorun yaşamamaları için çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Önceki yıllarda yapılmış olan sulama tesisi inşaatlarının eskiyen, bozulan ve ekonomik ömrünü doldurmuş olan kısımlarının bakım, onarım ve yenileme işlerinin yapımı için oluşturduğumuz ekipler ihtiyaç olan mahallelerde çalışmalarını tamamlayarak çiftçilerimizin mağduriyetini de gideriyor."