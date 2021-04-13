Büyükşehirden üreticiye destek - Son Dakika

Büyükşehirden üreticiye destek

13.04.2021 16:15
Büyükşehirden üreticiye destek, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte patates yetiştiriciliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla 41 üreticiye toplam 27 ton tohum dağıtıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte patates yetiştiriciliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla 41 üreticiye toplam 27 ton tohum dağıtıldı. Hayata geçirilen proje kapsamında ayrıca her ilçeye de dikim ve söküm makineleri verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında geçen yıl imzalanan protokol kapsamında patates üreticilerine yönelik destekler verilmeye devam ediyor. Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde kısa ve uzun dönemde ekonominin canlı tutulması ve tarımla uğraşanların yaşam kalitelerinin yükseltilmesinin hedeflendiği Samsun İli Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi ile endüstri bitkisi olan patates yetiştiriciliği çalışmaları sürüyor.

Çiftçilere büyük destek

Sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı yaygınlaştırılırken, yeni tarım ile teknik ve teknolojileri eğitiminin verilmesinin de planlandığı projede Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 3 ilçedeki 41 patates üreticisine toplamda 27 ton melodi çeşidi tohum dağıttı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda görevli ziraat mühendisi Hicran Çıkış Kanca tarafından çiftçilere dağıtılan tohumun yanı sıra her ilçeye birer adet alınan dikim ve döküm makineleri de kullanılmaya başlandı.

Dikim ve söküm makine hibesi

Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde patates yetiştiriciliğini artıracak destekler sayesinde üreticiler, dikim ve söküm işlemlerini daha hızlı yapar hale geldi. Geleneksel tarımla dekar başına 5 bin 355 kilogram verim alınırken, kaliteli tohumların makinelerle ekilip sökülmesiyle dekar başına verimin 11 bin kilograma çıkması bekleniyor.

Büyük kolaylık

Havza ilçesi Yenice Mahallesi'nde patates üreticiliği yapan Recep Başaran, "Daha önce toprağı karık usulü sürerek patatesimizi ellerimizle ekiyorduk. Gübreyi ellerimizle serpip, çapayla üzerlerini kapatıyorduk. Bu da gerek işçi maliyeti gerekse çalışma koşulları bakımından bizim için oldukça zordu. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin bize temin ettiği patates dikim makinesiyle tohumlarımızı ekiyoruz. Ekim artık daha erken bitiyor. Daha önce 5-6 dekar alanda ektiğimiz patatesi makine sayesinde 11 dekara çıkardık. Hasat zamanı da zamandan büyük tasarruf etmiş olacağız. Dikim ve söküm makinelerini bize hibe ederek işimizi kolaylaştıran sayın başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ediyorum" dedi.

Rekolte artacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun İli Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında, 3 ilçemizdeki patates üreticilerine 27 ton tohum ile patates dikim ve söküm makineleri destekleri verdik. Verdiğimiz desteklerle birlikte verimi iki buçuk katına çıkarmış olacağız. Makinelerle birlikte ekim ve hasatta büyük kolaylık sağlanacak. Hedefimiz, verimi ve kaliteyi artırarak tohum sarfiyatını, iş gücü kaybını ve maliyetleri azaltmak, çiftçilere ve ekonomiye fayda sağlamaktır. Projenin çiftçilerimiz için bereketli olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticimizin, çiftçimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Büyükşehirden üreticiye destek
Büyükşehirden üreticiye destek
Büyükşehirden üreticiye destek
Büyükşehirden üreticiye destek
Büyükşehirden üreticiye destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Projesi, Büyükşehir Belediyesi, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehirden üreticiye destek - Son Dakika


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