Samsun Büyükşehir Belediyesinden vatandaşlara psikososyal destek - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi, duygularını yönetmekte zorlanan vatandaşlara psikososyal destek sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki Samsun Aile Danışma ve Eğitim Merkezi'nin (SADEM) danışmanlık hizmetlerinden yüzlerce birey ve ebeveyn faydalandı.

İlköğretim çağındaki öğrencilerden 65 yaş üstü kişilere kadar geniş bir yelpazede danışmalık hizmeti verilen merkezden 2020 yılında 230 kişi, 2021 yılında ise 1299 kişi danışmanlık hizmeti aldı.

Görüşmeler sayesinde 2021 yılında 100'ün üzerinde çift boşanmaktan vazgeçti, 250 aile içi şiddet sona erdi, 210 genç teknoloji bağımlılığı ve 207 kişi de "beynin gerçeği yansıtmayan bağlantılar kurması" olarak adlandırılan "bilişsel çarpıtma"dan kurtuldu.

Aile içi şiddet ve sosyal öğrenme ilişkisi, şiddeti önleyici tedbirler, teknoloji bağımlılığı ve ekran kullanımı, bilişsel çarpıtmalar, sınav stresi ve stresle başa çıkma, öfke ve öfke kontrolü, Türk kültürü ve aile gibi konulara ilişkin düzenlenen 12 psikososyal eğitime, toplamda 1100 kişi katıldı.

SADEM'de görevli uzman psikolog Emrah Talay, aile danışmanlık ve psikososyal destek eğitimlerine, ihtiyaç duyan herkesin katılabileceğini vurguladı.

Salgın sürecinde ilkokul, ortaokul, lise dönemindeki çocukların ve gençlerin, cep telefonu, dijital ve sosyal medya bağımlılığı, dikkat dağınıklığı, sınav korkusu, kendine güven gibi bir takım duygusal ve davranışsal sorunlar yaşayabildiğine işaret eden Talay, şöyle devam etti:

"Evlilikte ebeveynler arasında çeşitli nedenlerle iletişim bozukluğu, aile içi çatışma, tartışma ve kavga gibi problemler görülmekte, bunlar çiftlerin boşanmalarına sebebiyet verebilmektedir. Yaşlılarımızda ise hastalık kaygısı, güvensizlik, korku, kaygı, yalnızlaşma, içe kapanma, değersizlik hissi görülebilir. SADEM olarak bizler de bu sorunları yaşayan bireylerle görüşerek aile ve evlilik danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Onları rahatlatmaya ve sorunlarını çözmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda eğitimlerimiz çözüm anlamında fayda sağlamaktadır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de çocuk, genç, ebeveyn ve yaşlıların, toplumun temel direkleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aile ise bunları bir arada tutan en büyük güçtür. Dolayısıyla aile içi veya bireysel anlamda yaşanan sorunların, büyümeden çözüme kavuşturulmasına yardımcı olmak, sosyal belediyecilik anlamında vazifemizdir. Bu manada faaliyetlerine devam eden Aile Danışma ve Eğitim Merkezimiz, ihtiyaç duyan tüm fertlerimizin adeta imdadına yetişmektedir. Çok sayıda ailemizin dağılması önlenerek, çocukların ve gençlerimizin gelecekle ilgili mağduriyetleri engellenmekte, duygusal anlamdaki sıkıntıların aşılmasıyla başarı artırılmakta, yaşam koşulları negatiften pozitif yöne döndürülmektedir. Bu açıdan merkezimiz amacına ulaşmaktadır. Ekiplerimize özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."