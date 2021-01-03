Samsun Büyükşehir Belediyesinden yeni halı saha - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesince yapılan halı saha, mahalle halkının hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Demir, gençleri spora teşvik etmeyi ve sosyal aktivite alanları oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Demir, Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından İlkadım ilçesinde hayata geçirilen halı sahanın Kökçüoğlu Mahallesi'ne hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundu.

Kökçüoğlu Mahallesi Muhtarı Kemal Kindan, gençlerin sportif faaliyetleri açısından önemli olan halı sahanın çocukları bağımlılıktan kurtaracağını vurgulayarak, "Mahalle esnaflarımız, imamımız bir araya gelerek önce bir futbol kulübü kurmaya karar verdik. Bu düşüncemizi de Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ile paylaştık. Başkanımız o kadar duyarlı davrandı ki anlatamam. 'Bir çocuk da sen kurtar' diyerek çıktığımız bu yolda Başkanımız Demir mahallemizde atıl durumda olan bu alanın halı saha olarak açılması için ekiplerine talimat verdi. Kısa sürede burası hazırlanarak kurduğumuz futbol kulübüne teslim edildi." ifadelerini kullandı.

Halı sahada çocukların enerjilerini attıklarını belirten Kindan, şöyle devam etti:

"Şu anda 80 lisanslı sporcumuz var. Her gün yüzlerce aile bizi arıyor. Şimdi çocuklarımız için soyunma odaları da inşa ediyorlar. Çocuklarımızın ve gençlerin spor yapmalarına imkan sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun."

Kökçüoğlu Spor Kulübü Başkanı Fatih Güven ise mahallelerinde spor alanı eksikliği yaşadıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Spor alanı olmadığı için çocuklarımızı hep dışarıda başka sahalara götürmek zorunda kalıyorduk. O zaman 20 çocuğumuz varken Kökçüoğlu Mahallemize yapılan halı saha ile bu sayı anında 80'e çıktı. Aileler güvenle çocuklarını buraya gönderiyor. Enerjilerini burada atan çocuklar sporla meşgul olduklarından dolayı farklı alanlara yönelmiyor. Halka ve gençliğe yapılan hizmet işte bu."