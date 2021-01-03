Samsun Büyükşehir Belediyesinden yeni halı saha - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yeni halı saha

03.01.2021 15:05
Samsun Büyükşehir Belediyesinden yeni halı saha, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesince yapılan halı saha, mahalle halkının hizmetine sunuldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesince yapılan halı saha, mahalle halkının hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Demir, gençleri spora teşvik etmeyi ve sosyal aktivite alanları oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Demir, Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından İlkadım ilçesinde hayata geçirilen halı sahanın Kökçüoğlu Mahallesi'ne hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundu.

Kökçüoğlu Mahallesi Muhtarı Kemal Kindan, gençlerin sportif faaliyetleri açısından önemli olan halı sahanın çocukları bağımlılıktan kurtaracağını vurgulayarak, "Mahalle esnaflarımız, imamımız bir araya gelerek önce bir futbol kulübü kurmaya karar verdik. Bu düşüncemizi de Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ile paylaştık. Başkanımız o kadar duyarlı davrandı ki anlatamam. 'Bir çocuk da sen kurtar' diyerek çıktığımız bu yolda Başkanımız Demir mahallemizde atıl durumda olan bu alanın halı saha olarak açılması için ekiplerine talimat verdi. Kısa sürede burası hazırlanarak kurduğumuz futbol kulübüne teslim edildi." ifadelerini kullandı.

Halı sahada çocukların enerjilerini attıklarını belirten Kindan, şöyle devam etti:

"Şu anda 80 lisanslı sporcumuz var. Her gün yüzlerce aile bizi arıyor. Şimdi çocuklarımız için soyunma odaları da inşa ediyorlar. Çocuklarımızın ve gençlerin spor yapmalarına imkan sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun."

Kökçüoğlu Spor Kulübü Başkanı Fatih Güven ise mahallelerinde spor alanı eksikliği yaşadıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Spor alanı olmadığı için çocuklarımızı hep dışarıda başka sahalara götürmek zorunda kalıyorduk. O zaman 20 çocuğumuz varken Kökçüoğlu Mahallemize yapılan halı saha ile bu sayı anında 80'e çıktı. Aileler güvenle çocuklarını buraya gönderiyor. Enerjilerini burada atan çocuklar sporla meşgul olduklarından dolayı farklı alanlara yönelmiyor. Halka ve gençliğe yapılan hizmet işte bu."

Mustafa Demir, Samsun, Futbol, Emlak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun Büyükşehir Belediyesinden yeni halı saha - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den Mesut Özil sözleri: Taraftar olarak isterim Japonya İmparatoru'nun konutuna gizlice giren şahıs, 2 saat sonra fark edildi! Tanışmak istemiş Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Fortuna Sittard'ın başkanı olacak Prof. Dr. Hüseyin Toros: 2021 yılı ocak ayında beklenen yağışı almamızla barajlardaki su seviyesi de hızla yükselecek Harvard Üniversitesi profesöründen "dünya dışı yaşam" iddiası: Gezegenimizin yakınından geçtiler Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9
Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti         
15:01
Prof. Dr. Bengi Başer: İngiltere'de 5 yaş ve altı çocukların hastaneye yatış sayıları artı, bu mutasyon can sıkacak gibi Prof. Dr. Bengi Başer: İngiltere'de 5 yaş ve altı çocukların hastaneye yatış sayıları artı, bu mutasyon can sıkacak gibi         
14:44
Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir         
14:25
13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu 13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
14:01
Şiddet uyguladığı eşini almaya giden damat, kayınbiraderleriyle kayınpederini vurdu Şiddet uyguladığı eşini almaya giden damat, kayınbiraderleriyle kayınpederini vurdu         
13:07
Tanzimat'ın ilk yazarlarından Şinasi'nin kayıp mezarı 150 yıl sonra bulundu Tanzimat'ın ilk yazarlarından Şinasi'nin kayıp mezarı 150 yıl sonra bulundu         
12:46
750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor         
11:47
Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin         
10:36
Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak         
10:18
"Aşı olmayan vatan hainidir, onlara kız vermeyeceğiz" diyen Prof. Sönmez'e dava açıldı         
09:03
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı         
08:40
Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı         
22:39
Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak         
21:12
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti         
20:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 15:16:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun Büyükşehir Belediyesinden yeni halı saha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei