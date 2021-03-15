Samsun Büyükşehir Belediyesinden yöneticilere liderlik eğitimi - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesinde görev yapan yöneticiler liderlik eğitimi alıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve İzgören Akademi işbirliği ile hazırlanan Yönetici ve Liderlik Eğitimi, Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen açılış programıyla başladı.

Büyükşehir Belediyesinin birimlerinde görev alan yöneticilerin katıldığı eğitim 5 hafta sürecek. Eğitimler sonucunda yöneticilerin davranışsal değişiklikleri ölçülerek, etkinlik ve verimlilik analizleri çıkarılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, halka hizmet eden kurumlarda çalışan yönetici ve personelin iş verimliliğinin artırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Demir, "Eğitim gerek medeniyetin gerekse inanç sisteminin ana teması. Bizim buradaki amacımız, eksiklik ve ihtiyaçlarımızı belirleyip gidererek, Büyükşehir Belediyesini tüm birimleriyle daha sistematik ve kurumsal yapıya kavuşturmaktır. Bu eğitimlerin en büyük hedefi ve özelliği, personelimizin kendisini, yeteneğini keşfetmesini sağlamaktır. Bu nedenle tek bir çalışanımızın eğitim ihtiyacı olsa, onu mutlaka vereceğiz." ifadelerini kullandı.