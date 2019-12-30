Samsun Büyükşehir Belediyesinden zabıtaya hizmet içi eğitim semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun Büyükşehir Belediyesinden zabıtaya hizmet içi eğitim semineri - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesinden zabıtaya hizmet içi eğitim semineri

6 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığınca, 17 ilçe zabıtasında görev yapan personel için hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden zabıtaya hizmet içi eğitim semineri, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığınca, 17 ilçe zabıtasında görev yapan personel için hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, slayt eşliğinde ilgili kanunlar, yönetmelikler ve iş ahlakı hakkında bilgiler verildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Zabıta Daire Başkanlığının yaptığı her icraatın belediyeye güç katacağını ifade etti.

Demir, "Zabıta Daire Başkanlığımız bir bütün halinde tüm hizmetlerin halka kamuya yansımasını temsil eden birimimiz. Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 350 bin vatandaşımızın hayatını ilgilendiren her alanda yetkili. Biz ne kadar çok gayret eder ve çalışırsak bu şehir hem fiziki anlamda hem de insanlarımızın güvenliği, sağlığı, mutluluğu açısından çok iyi noktalara gelir." dedi.

Zabıta Dairesi Başkanı Abdülkadir Dizman ise "Zabıta teşkilatımız şehrimizin huzur ve refahının sağlanmasında, kanunların verdiği yetki ve sizlerin bizlere verdiği ufuk, hedef ve tavsiyelerle marka şehir oluşumundaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cuma Yıldırım ve OMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Şahin tarafından verilen seminerin ardından katılımcılara sertifika taktim edildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:02 Kaynak: AA
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