Samsun Büyükşehir ekipleri yangın bölgesinde - Son Dakika

Samsun Büyükşehir ekipleri yangın bölgesinde

Samsun Büyükşehir ekipleri yangın bölgesinde
Son Güncelleme: 09.08.2021 14:03

Antalya'da etkili olan ve tüm ülkenin canını yakan yangınları söndürme çalışmalarına destek için Samsun Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti.

Antalya'da etkili olan ve tüm ülkenin canını yakan yangınları söndürme çalışmalarına destek için Samsun Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 2 itfaiye aracı, 3 arazöz ve 1 pikap, yangını söndürme çalışmalarında görev almak amacıyla Antalya'ya doğru yola çıktı. Dün akşam saatlerinde Samsun'dan Antalya'ya yola çıkan araçlar, söndürme çalışmalarında katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, devletin tüm imkanları ile yangın bölgesinde bulunduğunu kaydederek, "Yaşanan ve hepimizi derinden etkileyen yangında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız onlarla. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Yangın, Samsun, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Samsun Büyükşehir ekipleri yangın bölgesinde - Son Dakika


Son Dakika
00:49 Lige damga vuran Muslera, Samsunspor maçında bu sezon bir ilki yaşadı
00:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu için ABD'de! Gündemdeki en kritik konu başlığı Tahıl Koridoru
23:59 Marmaris'te yolda kalan arabayı kırmızı mayolu üç kadın itti
23:47 Yenilgiyi unuttular! İşte yenilgiyi unutan Galatasaray'ın sıradaki rakibi
23:17 Icardi, Burak Yılmaz'ın çılgın rekorunu egale etti
23:13 İstanbul'da camide alkol alıp fotoğraflarını paylaşan genç tutuklanarak cezaevine gönderildi
23:01 Ziyech, Icardi'nin kafayla dokunduğunu bakın ne zaman fark etmiş
23:03 Silahlı saldırıda yaralanan polis memurundan 34 gün sonra acı haber geldi
22:56 İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatısında çıkan yangın söndürüldü
22:43 İstanbul'da vapurda skandal olay! Arkasından yaklaştığı gencin saçlarını ateşe verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2023 07:08:09. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir ekipleri yangın bölgesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement