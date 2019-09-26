Son Dakika Haberleri: Samsun Büyükşehir İtfaiyesi 94 yaşında
Son Dakika Güncel Haber

Samsun Büyükşehir İtfaiyesi 94 yaşında

1 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Rıza Zengin, kentte 1925 yılında kurulan itfaiye teşkilatının 17 ilçede 24 saat halkın hizmetinde olduğunu söyledi.

Samsun Büyükşehir İtfaiyesi 94 yaşında, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Rıza Zengin, kentte 1925 yılında kurulan itfaiye teşkilatının 17 ilçede 24 saat halkın hizmetinde olduğunu söyledi.

Zengin, itfaiye olarak günün 24 saatinde zor koşullarda sürekli halka hizmet etmeyi esas aldıklarını vurguladı.

İtfaiyenin yangınlara ve sel baskınlarına müdahale, suda, doğal afetlerde arama kurtarma faaliyetlerine katılma gibi görevleri yerine getirdiğini anlatan Zengin, "İtfaiye olarak bu yılın 9 aylık döneminde 3 bin 935 olaya müdahale ettik. Bunlardan bin 223'ü yangın, bin 348'i can kurtarma, 177'si trafik kazasına müdahale, 87'si su tahliyesidir. Ayrıca 141 asılsız ihbara da tedbir amaçlı görevlere gidilmiştir. İtfaiye bünyemizdeki cankurtaranlarımız 213 boğulma vakasına müdahale etmişlerdir." dedi.

Zengin, Samsun'da 1925 yılında kurulan itfaiyenin 17 ilçede 24 saat halka hizmet ettiğini dile getirerek, kamu kurum ve kuruluşları ile okullarda öğrencilere yangın konusunda eğitim verdiklerini kaydetti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Su kanalına düşen otomobildeki yaralı, ekiplerin bir saat süren çabası sonucu kurtarıldı
Yeni aldığı aracıyla su kanalına düştü Meteorolojiden sağanak uyarısı Son dakika: Tuzla'da fabrikanın çatısında yangın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 17:40:23. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun Büyükşehir İtfaiyesi 94 yaşında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]