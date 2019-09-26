Samsun Büyükşehir İtfaiyesi 94 yaşında

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Rıza Zengin, kentte 1925 yılında kurulan itfaiye teşkilatının 17 ilçede 24 saat halkın hizmetinde olduğunu söyledi.

Zengin, itfaiye olarak günün 24 saatinde zor koşullarda sürekli halka hizmet etmeyi esas aldıklarını vurguladı.

İtfaiyenin yangınlara ve sel baskınlarına müdahale, suda, doğal afetlerde arama kurtarma faaliyetlerine katılma gibi görevleri yerine getirdiğini anlatan Zengin, "İtfaiye olarak bu yılın 9 aylık döneminde 3 bin 935 olaya müdahale ettik. Bunlardan bin 223'ü yangın, bin 348'i can kurtarma, 177'si trafik kazasına müdahale, 87'si su tahliyesidir. Ayrıca 141 asılsız ihbara da tedbir amaçlı görevlere gidilmiştir. İtfaiye bünyemizdeki cankurtaranlarımız 213 boğulma vakasına müdahale etmişlerdir." dedi.

Zengin, Samsun'da 1925 yılında kurulan itfaiyenin 17 ilçede 24 saat halka hizmet ettiğini dile getirerek, kamu kurum ve kuruluşları ile okullarda öğrencilere yangın konusunda eğitim verdiklerini kaydetti.