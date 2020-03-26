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Samsun Büyükşehir KPSS ile eleman alımını erteledi
6 saat önce
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 'KPSS ile 134 memur alımı', korona virüsü tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 'KPSS ile 134 memur alımı', korona virüsü tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı Samsun Büyükşehir Belediyesi aldığı sıkı tedbirleri uygulamaya devam ediyor. Tedbirler kapsamında, 30 Mart ve 10 Nisan tarihleri arasında başvuru süreci başlayan, 20-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan '134 memur alımı sınavı', ileri bir tarihe ertelendi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:28 Kaynak: İHA
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