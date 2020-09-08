Samsun Büyükşehir meclis toplantısı - Son Dakika

Samsun Büyükşehir meclis toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı'nda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 300 bini aşkın nüfuslu İlkadım ilçesinde yaşanan su kesintisi sorununun 'trafo patlaması sonucu' meydana geldiğini söyledi.

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Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı'nda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 300 bini aşkın nüfuslu İlkadım ilçesinde yaşanan su kesintisi sorununun 'trafo patlaması sonucu' meydana geldiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. 39 gündem ve gündem dışı maddelerin görüşüldüğü mecliste sadece "Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı" kapsamında sunulan ve destek almaya hak kazanan 764 bin 150 euro bütçeli "BSB-Circlecon-Knowing Circular Economy İn Black Sea Basın" projesinin yüzde 8 eş finansmanının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanarak projenin uygulanması ve Mustafa Demir'in yetkili kılınması maddesi, aciliyetinden dolayı önce ilgili komisyona havale edildi daha sonra da mecliste görüşülerek karara bağlandı. Diğer maddeler ise görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Başkan Demir, maddelerin havale edilmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"Su kesintisinin sebebi trafo patlaması"

İlkadım ilçesindeki bazı mahallelerde yaşanan su kesintisiyle ilgili açıklamada bulunan ve kesintinin terfi istasyonundaki trafonun patlaması sonucu tanklardaki suyun boşalmasının neden olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bir su kesintisi oldu. Bir su kesintisinin eve ve aileye neler yaşatabileceğini hepimiz yaşadık, biliriz. Kökçüoğlu Mahallesi'nde bir trafo patladı. Daha sonra diğer yerlerdeki sular da boşaldı. 4 saat gibi bir sürede o trafoyu yeniden inşa ettik. Ama bu trafo kul yapısı. Çok uzun yıllardır kullanılan trafo yandı. Onu da değiştik. Bunu bile bazen siyasi olarak kullananlar oluyor. Bu bana çok şey yapmıyor da çalışan arkadaşların emeğinin hakkı verilmeyince üzülüyorum. Biz neyin peşindeyiz? 17 ilçemiz de dahil 80 yıllık projeksiyonda memba kalitesinde su peşindeyiz. Bunların yatırım maliyeti de 1,5 milyar TL. SASKİ'nin mali durumuna rağmen bunu yapacağız. Yaptığımızda SASKİ'nin yıllık bütçesine bu tesislerin minimum tasarruf katkısı 150 milyon TL olacak. 10 yılda bütün yatırımlarımızı amorti ediyor" dedi.

"2021 yılı çok verimli geçirecek bir bütçe önümüze gelecek"

Başkan Demir, 2021 yılı bütçesinin hazırlanmasına başlandığını ifade ederek, "Stratejik plan ve bütçe çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Belediyenin tüm üst kademesiyle birlikte çalışmaları değerlendiriyoruz. Önümüzdeki sene Allah'ın izniyle çok verimli geçirecek bir bütçe önümüze gelecek. Orada bugüne kadar gündemde de olmayan birçok proje var. 2021 yılı bütçesine meclis borçlanması değil de yatırım kalemlerini de koyup öyle bir bütçe getiriyoruz. Reel bir bütçe olacak. 2021 yılı bizim sadece yatırım için Fen İşleri Dairesi Başkanlığının dışında 300 milyon TL'nin üzerinde bir harcama yapacağız. Bunun çok büyük bir bölümü Dünya Bankası kaynakları ve bakanlık kaynaklarından olacak. Onların da bizim bütçemizde miktar olarak görünmesi gerekiyor. Bir borçlanma ön göreceğiz ama kesin hesabında borçlanma yüzde 15-20 dolayında gerçekleşecek. Öyle bir bütçe getiriyoruz" diye konuştu.

Pandemi sürecinden de bahseden Demir, şunları söyledi:

"Pandemi süreci önemli. Gözle görülmeyen bir varlık ile baş etmeye çalışıyoruz. Korona virüsü ilk çıktığında 65 yaş üstünde etkili oluyor diye düşünüyorduk ama her yaştan insan üzerinde etki gösterdiğini gördük. Kurban Bayramı, yaz dönemi ve insanlarının düğünlerinin olmasından dolayı virüsün yayılımında yeniden bir artış söz konusu oldu. Nüfusa göre bakıldığında Samsun bu konuda alınan tedbirler ve halkımızın katkısıyla, il, ilçe belediyeleri, valilik, pandemi kurulu kararlarıyla birlikte bu konuda salgın riskini arttıracak her türlü konuda denetim, eğitim ve halkımızla iletişim konusunda süreci en iyi şekilde geçirmeyi gayret ediyoruz. Kurallara riayet ya da dikkat konusunda az sayıda vatandaşımızın buna dikkat etmediğini de görüyoruz. Bu konuda hepimiz sorumluyuz. Önümüzdeki yıl bütçesinde pandemiyi dikkate aldık. Biz 2020 yılı bütçesini pandemiden önce geçirmiştik. Gelirlerimiz pandemide yüzde 50 düştü. Ama biz o bütçeyle de Samsun'da iyi bir dayanışmayla bu süreçte bizden hizmet bekleyen her yere destek olduk. Haklı hiçbir talebi de geri çevirmedik." - SAMSUN

Mustafa Demir, Samsun, Eylül, Trafo, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 17:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Samsun Büyükşehir meclis toplantısı - Son Dakika


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