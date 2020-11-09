Samsun Büyükşehir Meclisi'nde yoğun gündem: 54 madde görüşüldü - Son Dakika

- Samsun Büyükşehir Meclisi'nde yoğun gündem: 54 madde görüşüldü

Meclis öncesi tüm başkanlara, meclis üyelerine ve bürokratlara korona virüsü testi yapıldı

SAMSUN - 54 gündem maddesinin görüşüldüğü Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı'nda toplantı öncesi tüm meclis üyelerine, belediye başkanlarına ve bürokratlara korona virüsü testi yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda fiziksel mesafe kuralına uygun bir şekilde yapıldı. Toplantı öncesinde meclise katılan herkesin ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması yapıldı. Ayrıca meclise katılım sağlayan tüm meclis üyelerine, belediye başkanlarına ve Büyükşehir bürokratlarına Kovid-19 testi yapıldı.

Yapılan test uygulaması hakkında konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Güzel bir uygulama olmuş. Ülkemizde ve ilçemizde vaka sayıları bir hayli arttı. O yüzden bir şeyden çekinmeden bu testlerin yapılması gerekiyor" dedi.

" Canik'te 700, Kıranköy'de bin 400 konut ihalesi yapıldı"

Gündem maddeleri öncesi bir konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 10 Kasım dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ü anıp, İzmir depremi sonrası kentsel dönüşümün daha da önem kazandığına değinerek, "Ülkemizin büyük bir kısmı deprem bölgesinde yer alıyor. Kentsel dönüşüm noktasında ülkemizde çok önemli çalışmalar yapıldı. Bizim şehrimizde Karadeniz'in merkezinde ve Türkiye'nin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Yapı stokumuza baktığınızda çok büyük ölçüde kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan, geçmişte plansız ve önce ruhsatsız sonra da kısmen ruhsatlandırılmış yapı stokumuz çok fazla. Geçmişte ve bizden önceki dönemde de kentsel dönüşüm çalışmaları yapıldı. Hem Canik Bölgesinde hem de İlkadım Bölgesinde Gülsan Sanayi Bölgesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattık. Şu anda Canik'te 700 konut, Kıranköy'de 700+700 bin 400 konut ihalesi yapıldı. Firmalar ile sözleşmeler imzalandı. 2020 yılında inşasına başlanacak" diye konuştu.

"Yapılaşma ve planlaşma konusunda en iyi şehirlerden bir tanesi olma yolunda ilerliyoruz"

Yapılaşma ve planlaşma çalışmalarına da değinen Başkan Demir, şunları söyledi:

"Özellikle İlkadım Bölgesindeki 11 mahallede kentsel dönüşüme tabii tutulacak olan bir yapı dokumuz var. Adalet Mahallesi'ni bir plan kararı ile dönüştüreceğiz. 2 bin 500 konutluk yeni ilave bir rezerv alana ihtiyaç duyuyoruz. Bin 400 konut ve 2 bin 500 konut daha yaklaşık 4 bin konuta yakın bir konut stokunun rezerv alanı olarak yeni inşa ettiğimiz 11 mahalledeki kentsel dönüşümü hesaplamalarımıza göre inşallah tamamlıyoruz. Canik'teki Yeni Mahalle, arkasından Soğuksu Mahallesi'nde 2 bin konutluk yine Gaziosmanpaşa'da plan onayları yılsonuna kadar inşallah gerçekleşecek. Samsun'daki kentsel dönüşümü Gülsan Sanayi Sitesi'ni de Toybelen'e taşıyarak tüm mahallelerdeki ve sanayideki kentsel dönüşümün startını vermiş oluyoruz. İnşallah yakın gelecekte bunları tamamlamanın aciliyetini ve ehemmiyetini İzmir depremi dolayısıyla bir kez daha hatırlamış olduk. Samsun'umuzu özellikle deprem afeti ve diğer afetlerde yapılaşma ve planlama anlamında en iyi şehirlerden biri olma noktasında hızlı ilerlediğimizi ifade etmek istiyorum."

Hasan Uzunlar'ın yerine yeni üyeler seçildi

Öte yandan mecliste sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar sonucunda AK Parti'den ihraç edilen ve meclis üyeliği hariç tüm komisyon ve encümen üyeliklerinden alınan bağımsız meclis üyesi Hasan Uzunlar'ın yerine üye seçimleri gerçekleştirildi. Hasan Uzunlar'dan boşan encümen üyeliğine Cem Emre Çakan, İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğine Yasemin Tasalı ve Milli Müdafaa Mükellefiyeti üyeliğine de Aydın Karmil seçildi.

52 gündem ve 2 gündem dışı olmak üzere toplam 54 gündem maddesinin görüşüldüğü Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı'nda 3 üyelik seçimi maddesi karara bağlanırken diğer 51 madde ise görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.