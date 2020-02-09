Samsun Büyükşehirden karla mücadele - Son Dakika
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Samsun Büyükşehirden karla mücadele

6 saat önce

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışının ardından yolları trafiğe açık hale getirdi.

Samsun Büyükşehirden karla mücadele, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışının ardından yolları trafiğe açık hale getirdi.


Cumartesi akşamından itibaren etkili olan kar yağışının ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler yollarda çalışmalara başladı. Ekipler, karla kaplı yolları küreyerek, tuzlama çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından ana arterler ve yollar trafiğe açılırken, kapalı olan mahalle ve kırsal yollar için çalışmalar devam ediyor. - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:37 Kaynak: İHA
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