Samsun buz kesti - Son Dakika

Samsun buz kesti

Samsun buz kesti Samsun'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Samsun buz kesti SAMSUN - Samsun'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece sıcaklıkların sıfırın altına inmesi ile beraber buzlanma ve don olayı yaşandı. Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava Samsun'da da etkili olmaya devam ediyor. Sıcaklıkların sıfırın altında 2 dereceye inmesi ile beraber süs havuzları dondu, dışarıya çıkanlar adeta buz kesti. Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

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