Son Dakika Haberleri: Samsun Çalılık Alandaki Yangını Jandarma ve Köylüler Söndürdü

Samsun Çalılık Alandaki Yangını Jandarma ve Köylüler Söndürdü

3 dakika önce

Samsun'da itfaiye aracının ulaşamadığı çalılık alanda çıkan yangın, jandarma ekipleri ve köylünün yardımıyla söndürüldü.

Samsun Çalılık Alandaki Yangını Jandarma ve Köylüler Söndürdü, System.String[]
Samsun'da itfaiye aracının ulaşamadığı çalılık alanda çıkan yangın, jandarma ekipleri ve köylünün yardımıyla söndürüldü.

Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi'nde çalılık alanda bugün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler, yangın alanına ulaşamadı. Yangına, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve köylüler müdahale etti. Yoğun çaba sonucu söndürülen yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Dumanı görüp geldiğini söyleyen Samet Can, Jandarmadan Allah razı olsun. İlk müdahaleyi yapan onlardı. Biz de yardım ettik dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:22 Kaynak: DHA

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