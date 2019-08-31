Samsun çalışan annenin emsal 'kreş' davası

Çalışan annenin emsal 'kreş' davası

Samsun'da bir bankaya ait çağrı merkezinde çalışan Zübeyde D. K. (28), '6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 'İşyerlerinde Emzirme Odası ve Kreş Zorunluluğu' düzenlemesi kapsamında kurumundan 1 yaşındaki çocuğu için kreş ya da çocuğunu en yakın kreşe götürmesi için ücret ve araç talep etti. Talebin yerine getirilmemesi üzere işi bırakan anne, konuyu yargıya taşıyıp kıdem tazminatı davası açtı. Yargılama sonucu iş mahkemesi, talebini haklı bulduğu anneye, kıdem tazminatı ödenmesine karar verdi. İtiraz üzerine Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'nin onadığı kararla, şirket anneye yasal faiziyle birlikte toplam 26 bin 965 TL ödedi. Davalı kadının avukatı Ertaç Durak, kararın çalışan anneler için emsal niteliği taşıyan bir karar olduğunu belirtti.

Kentte, bir bankaya ait çağrı merkezinde 7 yıldır çalışan Zübeyde D. K., çalıştığı şirket yetkililerinden, 1 yaşındaki çocuğu için '6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 'İşyerlerinde Emzirme Odası ve Kreş Zorunluluğu' düzenlemesi kapsamında, kreş ya da, kendi imkanlarıyla bulduğu en yakın kreşe gidebileceği taşıt imkanı sağlanmasını talep etti. Şirket tarafından talebe yönelik girişimlerde bulunulmaması üzerine iş akdini tek taraflı olarak fesh eden kadın, avukatı aracılığıyla kıdem tazminatı davası açtı. Şikayet üzerine, geçen yıl Samsun 1'inci İş Mahkemesi'nde açılan dava, sonuçlandı. Mahkeme, haklı bulduğu Zübeyde D. K.'ya ayrıldığı kurumca kıdem tazminatı ödemesini hükmetti. Şirketin itirazı üzerine, dava nihai karara bağlanmak için Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 8'inci Hukuku Dairesi'ne taşındı. Dosyada yapılanan inceleme sonucunda; iş mahkemesinin kararı onayan hukuk dairesi, tazminat miktarının faiziyle birlikte Zübeyde D. K.'ya verilmesine karar verdi. Karara uyan şirket, anneye faiziyle birlikte toplam 26 bin 965 TL'lik kıdem tazminatı ödendi.

'İŞVEREN YURT AÇMAK ZORUNDA'

Zübeyde D. K.'nın avukatı Ertaç Durak, kanun kapsamında 100-150 üzeri kadın çalıştıran işyerlerinin '6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 'İşyerlerinde Emzirme Odası ve Kreş Zorunluluğu' düzenlemesine uyması gerektiğini söyledi. Durak, İlgili yönetmeliğe göre çalışan işçilerin işveren tarafından bir süt odası ve devamın bir yurt sağlanması gerekiyor. Ancak işveren tarafından bu sağlanmadığı için biz de bununla ilgili bir dava süreci başlattık. Dava sonucunda müvekkilimiz kıdem tazminatı almaya hak kazandı. Karşı tarafı temerrüde düşürebilmek için öncelikle bir noter ihtarı devamında ise arabuluculuk aşamasından sonra iş mahkemesinde görülen dava neticesinde sonuçlandırdık dedi.

'İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜLÜĞÜNDE'

Davanın açılabilmesi için işyerinde bazı şartların sağlanması gerektiğini kaydeden Durak, Öncelikle işverenin 150 kadın çalışan olan bir yer olması lazım, emziren bir anne olması lazım, bebeklerin bakımın ihtiyaçlarının giderilmesi, süt imkanlarının sağlanabilmesi ve eğer bu imkanlar sağlanamıyorsa ve 250 metreden uzaktaysa bunun içinde işveren tarafından seyahatlerinin tamamlanması gerekiyordu, tüm bu yükümlülükler işveren aittir. İşveren taraf bu yükümlülükleri yerine getirmediğinden biz de belirli yönetmeliğe göre davamızı açtık. Müvekkilimiz davayı kazandı ve bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi kararı onadı ve karar artık kesinleşti diye konuştu.

'ÇALIŞAN ANNELER İÇİN EMSAL KARAR'

Durak verilen kararın çalışan anneler için emsal niteliği taşıyan bir karar olduğunu dile getirerek, Buradan emziren annelerimize seslenmemiz gerekiyor; eğer işvereniniz size bu şartları sağlamıyorsa işvereninize karşı tek taraflı fesihle kıdem tazminatı talep edebilir annelerimiz. Çünkü çocuklarımızın geleceği için işverenlerin bu yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. Bu karar çalışan annelerimiz için emsal bir karar olmuştur ifadelerinde bulundu.