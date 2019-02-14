Son Dakika Haberleri: Samsun Çalıştığı İş Merkezinde İntihar Etti

Samsun Çalıştığı İş Merkezinde İntihar Etti

1 saat önce

Çalıştığı iş merkezinde intihar ettiSAMSUN'da dükkanının bulunduğu iş merkezinin 3'üncü katından atlayan Dursun İ. (36) hayatını kaybetti.

Çalıştığı iş merkezinde intihar etti

SAMSUN'da dükkanının bulunduğu iş merkezinin 3'üncü katından atlayan Dursun İ. (36) hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Anakent İş Merkezi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre borcu sebebiyle psiklojik bunalıma giren dükkanını bulunduğu İnanmak, iş merkezinin 3'üncü katına çıkarak atladı. Ağır yaralanan kişi, esnaf arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dursun İ. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi otopsisi yapılmak üzere Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:58 Kaynak: DHA

İlkadım, Samsun, Güncel
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