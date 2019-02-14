Samsun Çalıştığı İş Merkezinde İntihar Etti
1 saat önce
Çalıştığı iş merkezinde intihar ettiSAMSUN'da dükkanının bulunduğu iş merkezinin 3'üncü katından atlayan Dursun İ. (36) hayatını kaybetti.
Çalıştığı iş merkezinde intihar etti
SAMSUN'da dükkanının bulunduğu iş merkezinin 3'üncü katından atlayan Dursun İ. (36) hayatını kaybetti.
Olay, İlkadım
ilçesi Anakent İş Merkezi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre borcu sebebiyle psiklojik bunalıma giren dükkanını bulunduğu İnanmak, iş merkezinin 3'üncü katına çıkarak atladı. Ağır yaralanan kişi, esnaf arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Dursun İ. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi otopsisi yapılmak üzere Samsun
Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:58 Kaynak: DHA
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